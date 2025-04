Życie ze stomią bywa kłopotliwe, ale w wielu sytuacjach wyłonienie jelita stanowi konieczność. Niekiedy ten specyficzny zabieg chirurgiczny ratuje ludzkie życie. Dowiedz się, na czym dokładnie polega, w jakich sytuacjach trzeba go wykonać oraz jakie wyróżniamy rodzaje stomii

Co to jest stomia jelitowa?

Stomia jelitowa zwana przetoką jelitową czy moczową, jak również sztucznym odbytem czy brzusznym odbytem to chirurgicznie wytworzone połączenie między jelitem cienkim lub grubym bądź układem moczowym i skórą na brzuchu. Do stomii przymocowuje się woreczek, do którego odprowadzane są niestrawione resztki pokarmu. Gdy zbiorniczek jest pełny, wymienia się go na nowy.

Kiedy wykonuje się stomię?

Stomię wykonuje się wtedy, gdy wydalanie kału lub moczu drogą naturalną zostało uniemożliwione lub utrudnione.

Do takich sytuacji dochodzi:

w wyniku zmian nowotworowych (np. raka jelita grubego czy okrężnicy),

w przypadku chorób zapalnych jelit ,

, przy powikłaniach , do których doszło podczas innej operacji w obrębie brzucha

lub po urazach doznanych np. w wypadkach komunikacyjnych.

Rodzaje stomii

Stomia dzieli się na pojedynczą lub podwójną. Pojedyncza (jednolufowa) polega na wyprowadzeniu na powłokę przekroju światła jednego odcinka jelita. Podwójna (dwulufowa, pętlowa) zachodzi wtedy, gdy wyprowadzany jest fałd utworzony z pętli jelita, zaś na zewnątrz widoczne są dwa otwory.

Ponadto wyróżniamy stomię czasową - wykonywaną na pewien czas - lub nieodwracalną.

3 rodzaje zabiegów wyłonienia jelita:



1. Kolostomia

To stomia na jelicie grubym. Polega na usunięciu chorego fragmentu jelita grubego, wyprowadzeniu pozostałego jelita na powierzchnię brzucha, a następnie na wywinięciu na zewnątrz błony śluzowej i przyszyciu jej do skóry.

2. Ileostomia

To stomia na jelicie cienkim. Polega na wyłonieniu na powłoki brzuszne końca jelita cienkiego. Zabieg wykonuje się w przypadku chorób zapalnych jelit (np. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego) lub polipowatości.

3. Urostomia

To stomia na układzie moczowym. Polega na połączeniu ze skórą moczowodów za pomocą wstawki jelitowej. Umożliwia swobodny odpływ moczu z dróg moczowych. Na zewnątrz wygląda to podobnie jak kolostomia lub ileostomia.

