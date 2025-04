Każda kobieta chce wyglądać atrakcyjnie i świeżo, niezależnie od miejsca i sytuacji. W tym celu dbamy o nasze ciało, używamy kremów z filtrami chroniącymi naszą skórę przed niekorzystnym promieniowaniem UV oraz dokładamy wszelkich starań, aby nasz makijaż wyglądał nieskazitelnie. A co z bakteriami na rękach? Jak możemy się przed nimi chronić, nie tylko w życiu codziennym, ale także podczas weekendowych wycieczek i wakacyjnych wyjazdów? Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest nowy produkt firmy 3M - Nexcare Stop Bakteria, żel do dezynfekcji rąk.

Żel Stop Bakteria to bardzo łatwy w zastosowaniu produkt, który pozwala na mycie oraz dezynfekcję rąk bez użycia wody i mydła. Preparat nie wymaga spłukiwania, nie powodując przy tym lepkości skóry, co ułatwia dezynfekcję dłoni zwłaszcza na wyjazdach oraz we wszystkich sytuacjach, gdy dostęp do bieżącej wody bywa utrudniony.

Żel Stop Bakteria to wygodny w użyciu i wysoce skuteczny środek dezynfekujący nasze dłonie – mówi Katarzyna Jarzębowska Dyrektor Marketingu 3M Poland.

- Produkt jest kierowany do rodziców, zwłaszcza z małymi dziećmi, osób uprawiających sport, właścicieli zwierząt domowych, pracowników biurowych oraz osób, które często podróżują środkami transportu, czy też korzystają z publicznych toalet. Myślę, że jego zalety doceni również personel medyczny oraz osoby przechodzące przeziębienie lub grypę.

Żel Stop Bakteria jest bardzo wydajny i szybki w działaniu – 3 ml płynu wystarczą, aby po 30 sekundach nasze dłonie były czyste i w pełni zdezynfekowane. Wszystko jest zasługą składu – żel zawiera 70% stężonego alkoholu etylowego, który skutecznie zwalcza najbardziej powszechne wirusy, grzyby i bakterie. Dzięki właściwemu poziomowi pH (4,7 - 5,8) oraz zawartym w preparacie substancjom nawilżającym i zmiękczającym, żel pozwala nie tylko na skuteczne odświeżenie dłoni oraz ich dezynfekcję, ale również na nawilżenie skóry i pozostawienie jej delikatnej w dotyku.

Żel Stop Bakteria opakowany jest w praktyczną, podręczną buteleczkę, którą można wszędzie zabrać. Produkt jest dostępny w opakowaniach o pojemności 25 ml i 75 ml. Można go nabyć przede wszystkim w aptekach. Zaletą żelu jest także jego długi termin ważności, który wynosi 3 lata od daty produkcji.

Żel Stop Bakteria wyróżnia się na tle innych produktów tym, że posiada pełną akceptację Ministerstwa Zdrowia.

Cena detaliczna żelu podana przez producenta - 3M Poland Sp. z o.o. - wynosi:

Stop Bakteria 25 ml – 6,50 PLN

Stop Bakteria 75 ml – 13,50 PLN