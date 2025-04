Wydaje się, że problemy intymne przestały być tematem tabu, a kobiety nie wstydzą się ich tak bardzo, jak jeszcze kilka lat temu. Tymczasem według badania przeprowadzonego na zlecenie Akademii Feminum, 49% pań uznaje rozmowę na temat suchości pochwy z ginekologiem za stresującą. Co więcej, dolegliwość ta wywołuje u kobiet bardzo negatywne emocje, które mogą mieć wpływ na spadek jakości ich życia. Permanentna złość, frustracja czy smutek przekładają się także na relacje z partnerem i zdarza się, że prowadzą do rozpadu związku. Jakie jeszcze konsekwencje psychologiczne może wywoływać suchość pochwy i czy kobiety są gotowe na rozmowę na jej temat?

Codzienne obciążenie pracą, zdenerwowanie, pośpiech, stres oraz wewnętrzny dyskomfort mogą powodować u wielu kobiet nieprawidłowe wydzielanie śluzu w przedsionku pochwy. Przyczyną pojawienia się suchości w tych okolicach są także przyjmowane leki, uczulenie wywołane przez stosowane kosmetyki czy nawet alergia na określone pokarmy. Czynników wywołujących suchość pochwy może być zatem naprawdę wiele, jednak w niemal każdym przypadku jej objawy są tak samo nieprzyjemne i frustrujące dla kobiet, które się z nią zmagają. Dolegliwość ta wpływa bowiem nie tylko na jakość życia seksualnego, ale i na komfort codziennego funkcjonowania. Co więcej, może wywoływać poważne konsekwencje psychologiczne, takie jak spadek samooceny, asertywności czy zadowolenia z życia. Dlaczego problem suchości pochwy ma tak duże znaczenie w dbaniu o nasz nastrój?

Odpowiedź jest prosta – złe samopoczucie psychiczne wynika z braku pewności siebie i jest to mechanizm tak zwanego negatywnego błędnego koła nastroju, którego podstawą jest zaniżona samoocena. Dlatego każda kobieta, która chce czuć satysfakcję i szczęście, powinna najpierw zadbać o własną samoocenę, troszcząc się o komfort w sferze kobiecej intymności - powiedziała Maria Rotkiel, psycholog i terapeutka, ekspert Akademii Feminum.

Co przeszkadza nam w trosce o zdrowie intymne?

Emocją, która najczęściej towarzyszy rozmowom na temat zdrowia intymnego jest wstyd. Potwierdza to badanie przeprowadzone na zlecenie Akademii Feminum, które pokazało, że 76% kobiet uznaje suchość pochwy za wstydliwy problem. Co więcej, 49% pań przyznało, że rozmowa na ten temat z ginekologiem byłaby dla nich stresująca. Emocje, które wywołują problemy intymne, są zatem poważną przeszkodą w walce o zdrowie. Strach przed przyznaniem się do nich jest bowiem często silniejszy niż ból.

Suchość pochwy a konsekwencje psychologiczne

Nieleczona suchość pochwy może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji w obszarze zdrowia psychicznego. Wywołuje bowiem nie tylko takie emocje jak wstyd - 57% kobiet, które zmagają lub zmagały się z nią towarzyszy lub towarzyszył stres, 50% smutek i niezadowolenie, 56% złość i frustracja, a 51% zażenowanie. Panie, które doświadczyły tego problemu wskazują także na niechęć do współżycia, która przekłada się na relacje z partnerem.

Jako terapeuta par wiem, że nasza satysfakcja z seksu ma kluczowe znaczenie. Seks jest nie tylko źródłem przyjemności, jest też ważną płaszczyzną, na której okazujemy czułość, zainteresowanie i miłość. Poprzez seks pielęgnujemy bliskość z partnerem, dbamy o intymną sferę, w której jesteśmy dla siebie najważniejsi - powiedziała Maria Rotkiel, psycholog i terapeutka, ekspert Akademii Feminum.

Kobiety są świadome, że nieleczona suchość pochwy może znacząco wpływać na wiele sfer ich życia. Najczęściej wskazywanym przez nie w badaniu skutkiem tej dolegliwości był spadek jakości życia seksualnego, który odczuło 81% pań zmagających się aktualnie lub kiedyś z tym problemem. Aż 61% zwróciło z kolei uwagę na pogorszenie relacji z partnerem. Kobiety przyznały także, że doznały spadku ogólnego zadowolenia z życia (49%), a przypadłość ta wpędziła je w kompleksy (38%). Bardzo niepokojący jest również fakt, że 27% respondentek, jako skutek natury emocjonalnej suchości pochwy wskazało depresję.

Dolegliwości intymne, w tym suchość pochwy, to wielopłaszczyznowe problemy, które mogą mieć wpływ na wiele sfer życia. Wywołują silne emocje, która przekładają się nie tylko na nasze samopoczucie, ale i na relacje z innymi, w szczególności z partnerem.

Jeśli chcemy być pewnymi siebie kobietami, które w pełni cieszą się życiem i potrafią budować satysfakcjonujące relacje z partnerami, musimy pamiętać o zadbaniu o naszą intymną sferę, w tym o profilaktykę i leczenie problemu, jakim jest suchość pochwy - powiedziała Maria Rotkiel, psycholog i terapeutka, ekspert Akademii Feminum.

