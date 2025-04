26 z 32

Gold-Lecytyna 1200 to suplement diety w postaci miękkich kapsułek softgel zawiera naturalną lecytynę sojową będącą źródłem niezwykle ważnych składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowej pracy serca, układu krążenia i systemu nerwowego. Lecytyna to jedna z najbardziej wszechstronnych substancji żywieniowych oddziałujących na organizm człowieka. Lecytyna (fosfatydylocholina) jest fosfolipidem obecnym w każdej komórce ludzkiego organizmu, głównie jako składnik błon komórkowych.