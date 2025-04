Magnez



Magnez jest ważnym makroelementem, który odgrywa istotną rolę w regulacji funkcji układu nerwowego. Poprawia koncentrację, pamięć oraz nastrój, odpowiada za dostarczenie glukozy do komórek, w tym komórek nerwowych mózgu.

Nie mniej ważną rolę odgrywa w prawidłowym funkcjonowaniu układu sercowo- naczyniowego. Wpływa na regulację pracy serca i ciśnienia tętniczego.

Jednym z wczesnych objawów niedoboru magnezu jest skurcz łydek. Jego niedoborom towarzyszy obniżenie stężenia potasu i wzrost poziomu sodu w organizmie, co skutkuje nadciśnieniem. Niski poziom magnezu powoduje też nieregularność pracy serca i może doprowadzić do zawału, z powodu skurczu jednego z naczyń wieńcowych.

Potas



Potas jest niezwykle ważnym pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serca. Wraz z magnezem pobudza on go do skurczów w czasie wysiłku i zapewnia regularność skurczów. Przyczynia się również do szybkiego i sprawnego przekazywania impulsów nerwowych od mózgu do nerwów, dzięki temu sprawnie się poruszamy. Prawidłowe stężenie potasu we krwi wzmacnia układ nerwowy.

Niedobór potasu jest powodem zaburzonej i opóźnionej reakcji na bodźce, zaburza prace serca. Niski poziom potasu objawia się zmęczeniem oraz opóźnioną reakcją na bodźce. Później pojawić się mogą również problemy z zasypianiem, ból i zawroty głowy, kurcze mięśni, spadek ciśnienia, kołatanie serca. Niedobór potasu jest groźny ze względu na występujące trudności w oddychaniu oraz poważne zaburzenia rytmu serca.

Magnez a leki



Żelazo, magnez i cynk zawarte w suplementach diety mogą wchodzić w niekorzystne oddziaływania z acenokumarolem i warfaryną. To oddziaływanie powoduje obniżenie wchłaniania leków i osłabienie ich działania terapeutycznego. Aby zapobiec występowaniu takich interakcji, należy zachować co najmniej dwugodzinny odstęp między zażyciem leków a przyjmowaniem suplementów magnezu, żelaza lub cynku.

Pacjenci leczeni Digoksyną są narażeni na obniżenie poziomu magnezu wewnątrz komórek. Jest to spowodowane wzrostem wydalania magnezu z moczem podczas leczenia tym lekiem. Pacjenci chorzy na niewydolność serca lub migotanie przedsionków muszą brać też leki moczopędne, które nasilają wydalanie różnych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W związku z tym u chorych leczonych Digoksyną często występuje niedobór magnezu. A niskie stężenie tego pierwiastka nasila toksyczne działanie Digoksyny oraz zmniejsza skuteczność jej działania (w przypadku migotania przedsionków).

Potas a leki



Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym są leczeni lekami z grupy inhibitorów enzymu konwertazy angiotensyny, np. Enarenal, Enalapril, Captopril, Accupro. Leki te oddziałują z jonami potasu, które zawarte są w suplementach diety lub w żywności bogatej w ten składnik. Spożycie produktów, takich jak: banany, pomidory, sok pomidorowy lub suplementów potasu wraz z tymi lekami prowadzi do nadmiernego wzrostu stężenia jonów potasu we krwi. Zbyt duże stężenie potasu we krwi jest równie groźne jak jego niedobór. Może być przyczyną groźnych objawów niepożądanych, jak zaburzenia rytmu serca, a nawet zatrzymanie czynności serca, osłabienie mięśni, senność i bóle głowy.