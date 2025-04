Suplementy witaminy A i karotenów – jak brać, jak wybrać?

Przedawkowanie witaminy A



Witamina A i beta-karoten są witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach. Organizm ludzki ma zdolność do ich magazynowania w wątrobie i tkance tłuszczowej.

Niestety przyjęcie zbyt dużej dawki witaminy A może spowodować jej nadmierne odkładanie i stać się powodem problemów zdrowotnych. Przedawkowanie witaminy A może doprowadzić do hiperwitaminozy A, co objawia się niewyraźnym widzeniem, bólami kostnymi, bólami głowy, biegunką, brakiem apetytu, łuszczeniem się skóry i osłabieniem siły mięśniowej.

Jak uniknąć przedawkowania?



Aby tego uniknąć trzeba przestrzegać zalecanych dawek. Przy przyjmowaniu złożonych preparatów witaminowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, jakie dawki tej witaminy znajdują się w każdym z nich.

Zamiast witaminy A lepiej jest przyjmować jej prowitaminę - beta-karoten. Beta-karoten w organizmie ulega przemianie do witaminy A. Co więcej w odróżnieniu do witaminy A nie można go przedawkować. Jedynym działaniem niepożądanym beta-karotenu jest żółknięcie skóry. Jest to jednak jedynie efekt wizualny, który nie ma wpływu na zdrowie.

Jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz w niej być, bardzo ostrożnie zażywaj suplementy witaminy A. Zbyt duże dawki mogą być powodem wystąpienia wad wrodzonych lub rozwojowych u płodu, szczególnie w pierwszych siedmiu tygodniach ciąży. W tym okresie kobieta często jeszcze nie wie, że będzie matką.

Co wspomaga działanie witaminy A?



Witamina A i beta-karoten mają najlepsze działanie, gdy spożywamy ją z odpowiednią dawką innych niezbędnych składników. Są to: witamina E, selen i cynk.

Szczególnie duże dawki witaminy E powinny przyjmować osoby, które suplementują beta-karoten w dużych dawkach (15 - 30 mg dziennie), Cynk usprawnia transport witaminy A w organizmie, a selen zapewnia większą skuteczność działania beta-karotenu.

Działanie witaminy A hamują:



alkohol,

doustne środki antykoncepcyjne ,

, dym tytoniowy,

leki obniżające cholesterol, które działają poprzez pobudzenie wydzielania żółci,

metotreksat – lek stosowany w leczeniu zapalenia stawów, nowotworów lub łuszczycy

Jak wybrać?



Preparaty witaminy A są sprzedawane w postaci palmitynianu retinolu lub retinolu, które zawarte są w kapsułkach żelatynowych. Obydwa są godne polecenia, ale palmitynian retinolu jest zalecany osobom z chorobami jelit.

Starym i sprawdzonym sposobem na dostarczenie witaminy A jest picie tranu. Nie każdemu jednak odpowiada jego smak i zapach.

Na rynku dostępne są również preparaty karotenów zawieszonych w oleju lub w wodzie. Suplementy rozpuszczalne w wodzie mają postać stałą (tabletki), a zawieszone w oleju – kapsułki żelatynowej. Wydaje się, że tabletki mają lepszą przyswajalność.

Uważa się, że przyjmowanie mieszaniny karotenów (beta-karoten, alfa-karoten, likopen, luteina i inne) jest skuteczniejsze i bezpieczniejsze niż samego beta-karotenu.

Niektórzy producenci oferują witaminę A w postaci miceli lub emulsji (została ona rozbita na bardzo małe kropelki) zapewniając przy tym, że poprawia to wchłanianie. Witamina w zwykłej postaci wchłania się w 80-90% - to ilość wystarczająca. Kupując micele lub emulsje jedynie narażasz się na większe koszty.