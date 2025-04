2 z 6

Suplementy wspomagające odchudzanie – przegląd

Produkt wyprodukowany z ekologicznego młodego jęczmienia. Produkt ekologiczny gwarantuje, że na żadnym z etapów wytwarzania jęczmienia nie stosowano chemicznych dodatków. Gwarantuje to utrzymanie najcenniejszych dla tego produktu witamin i minerałów. Jęczmień w swym składzie poza mikrolementami takimi jak cynk a także witaminami (B2, C, E) zawiera substancję o nazwie chlorofil. Chlorofil jest naturalnym zielonym barwnikiem młodego jęczmienia. Lista pozytywnych właściwości przyjmowania chlorofilu jest długa, wśród najważniejszych wymienia się przyśpieszenie przemiany materii, przyśpieszenie spalania tkanki tłuszczowej, zwiększenie liczebności czerwonych krwinek, zapobieganie nowotworom, dostarczanie organizmowi żelaza, oczyszczanie organizmu z toksyn, zwalczanie anemii a także oczyszczanie jelit. Zielony jęczmień działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo i przeciwwirusowo. Jest pomocny w leczeniu zmian skórnych, chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Coraz częściej jest stosowany jako środek wspomagający odchudzanie. Zielony jęczmień ze względu na swe właściwości znajduje zastosowanie jako preparat do odświeżania oddechu i płukania gardła. Występuje w formie tabletek i proszku. Cena za tabletki (120): 29,90 zł. Cena za proszek (250 g): 49,90 zł.