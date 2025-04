Jak wiadomo każda kobieta dba o włosy więc nie musisz się obawiać, że obdarowana z grzeczności podziękuje, a potem prezent potraktuje jako „przechodni” oddając go komuś innemu.

Świąteczne zestawy prezentowe od Pilomax na pewno nie znajdą się na liście „poświątecznych” nietrafionych podarunków.

Reklama

Dla każdej kobiety niezwykle ważna jest właściwa pielęgnacja i dbanie o włosy. Pilomax proponuje wybór spośród dwóch zestawów prezentowych, świąteczny Wax Classic oraz świąteczna Blondynka.

W zestawie Wax Classic znajduje się szampon głęboko oczyszczający Henna Wax Pilomax, maska do włosów Henna Treatment Wax Pilomax, odżywka bez spłukiwania Henna Wax Pilomax oraz saszetka z maską z aloesem. Wszystko to zapakowane w firmowe świąteczne pudełko z piękną zieloną kokardą. Zestaw ten to najlepszy prezent dla zniszczonych i wypadających włosów we wszystkich kolorach.

Kolejną propozycją jest zestaw świąteczna Blondynka, który jak sama nazwa wskazuje przeznaczony jest do blond włosów. W zestawie znajduje się szampon głęboko oczyszczający Henna Wax Pilomax, maska Henna Treatment Wax for Blondes Pilomax, odżywka bez spłukiwana Henna Wax Pilomax oraz saszetka z maską Kamille Wax Pilomax. Całość w świątecznym pudełku z czerwoną kokardą.

Szampon Henna Wax Pilomax dokładnie oczyszcza włosy z pozostałości panek, lakierów i innych kosmetyków do stylizacji włosów oraz wszelkich zanieczyszczeń środowiska. Maski natomiast odżywiają, regenerują zmęczone i zniszczone włosy. Dodatkowo maski do włosów blond zapobiegają powstawaniu żółtego odcienia zapewniając połysk i blask. Natomiast odżywka bez spłukiwania nawilża i ułatwia rozczesywanie.

Reklama

Kolor włosów osoby, dla której chcesz kupić prezent znasz, więc wystarczy jedynie wybrać odpowiedni zestaw proponowany przez Pilomax. Zostały one skomponowane tak, aby można było w łatwy i wygodny sposób wybrać odpowiedni.