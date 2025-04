Świadomość potrzeby przyjmowanie probiotyków stale rośnie. Teraz nadeszła era synbiotyków. Czy wiecie dlaczego warto je stosować?

Kilka słów o florze fizjologicznej, czyli o roli pożytecznych bakterii

To są fakty: w naszym organizmie bytuje wiele drobnoustrojów. Wśród nich znajdziemy bakterie kwasu mlekowego zasiedlające nasz przewód pokarmowy. Po co bakterie w naszych jelitach? Otóż bakterie i ludzie wytworzyli tandem obopólnych korzyści. Bakterie czerpią energię do życia z przyjmowanych przez nas (najczęściej jednak nietrawionych) pokarmów, same oferując w zamian nie mało.

Przyjazne bakterie regulują pracę jelit, pomagają w trawieniu niektórych nieprzyswajalnych dla człowieka związków, nie dopuszczają do namnażania się chorobotwórczych organizmów, wzmacniając tym samym odporność na zakażenia, sprzyjają poprawie funkcjonowania układu immunologicznego, są źródłem niektórych witamin np. z grupy B.

Ich obecność w przewodzie pokarmowym jest niezbędna dla zachowania zdrowia. Za argumentem tym przemawia fakt, że w czasie antybiotykoterapii, gdy stosowane leki pustoszą szeregi flory fizjologicznej, cierpimy na uciążliwe biegunki.

Lekarze i farmaceuci biją na alarm: w czasie przyjmowania antybiotyków należy stosować tzw. osłonę, czyli nic innego jak preparaty z przyjaznymi bakteriami probiotycznymi. To stosunkowo proste działanie profilaktyczne, pomaga uchronić się przed niekorzystnymi skutkami antybiotykoterapii takimi jak: biegunka czy spadek odporności.

Pamiętajmy wszyscy - i mali i duzi: w czasie antybiotykoterapii koniecznie przyjmujmy preparaty z bakteriami kwasu mlekowego!

Synbiotyk lepszy niż probiotyk?

Jeśli już mowa o preparatach bakterii kwasu mlekowego, warto zwrócić uwagę, który stosujemy. Możemy sięgnąć po tzw. PROBIOTYKI – czyli preparaty zawierające same bakterie. Warto jednak wybrać wzbogacone preparaty z bakteriami kwasu mlekowego, tzw. SYNBIOTYKI.

Dlaczego warto sięgnąć po synbiotyk?

Synbiotyk to korzystne połączenie typu „2 w 1”. W jednym preparacie znajdujemy połączenie dobroczynnych bakterii kwasu mlekowego ( probiotyku) i pożywki, na której mogą wzrastać. Dzięki obecności tej pożywki, czyli tzw. PREbiotyku bakterie probiotyczne mają właściwe warunki do rozwoju i utrzymania wysokiej aktywności. Synbiotyki działają skuteczniej niż probiotyki i szybciej przywracają równowagę mikrobiologiczną organizmu. Przykładem synbiotyku jest preparat MultilacŸ.

Jak wybrać dobry synbiotyk?

Kierujmy się tym samym, co przy wyborze probiotyków, czyli: składem - im większa liczba szczepów bakterii probiotycznych tym lepiej, bowiem właściwości probiotyków są szczepozaleźne. A mikroflora jelitowa osobniczo zmienna. Ważne też jest ile probiotyku rzeczywiści rafia do jelit. Zanim bakterie probiotyczne trafią do jelit, narażone są na bardzo niskie pH soku żołądkowego, który dezaktywuje większą ich część. Dlatego przy wyborze preparatu probiotcznego wybierz ten, który zapewnia ochronę bakterii probiotycznych np. MULTILAC w którym dzięki innowacyjnej technologii MURE kapsułka nie jest rozpuszczana przez sok żołądkowy, a bakterie probiotyczne trafiają bez strat do jelit.

W drugiej kolejności można spojrzeć na cenę i ewentualną możliwość przechowywania poza lodówką.

Synbiotyk należy stosować przez cały czas trwania antybiotykoterapii i przynajmniej 1-2 tygodnie po jej zakończeniu. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że nasza flora fizjologiczna przewodu pokarmowego została odtworzona.