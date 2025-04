Antybiotyki radzą sobie z wieloma groźnymi chorobami, ale też mogą być przyczyną kłopotów z układem pokarmowym . W trakcie kuracji antybiotykowej zaburzeniu ulega nasza własna flora bakteryjna, co zakłóca równowagę mikrobiologiczną organizmu i prowadzi do przykrych dolegliwości. Pamiętajmy zatem, aby zapewnić sobie niezbędną ochronę i włączyć do kuracji preparat, który najlepiej pozwala odbudować niezbędną ochronę.

Reklama

Badania wykazały, że bakterie probiotyczne potrzebują około 4 tygodni żeby ponownie zasiedlić jelita. Całkowite odtworzenie flory bakteryjnej może trwać nawet 6 miesięcy! Nie warto zatem osłabiać swojego zdrowia i czekać, aż przyjazne bakterie probiotyczne stworzą w jelitach mocną barierę ochronną - przyjmowanie preparatów probiotycznych rozpocznij wraz z rozpoczęciem kuracji antybiotykowej. Zawierają przyjazne bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, zabezpieczają jelita przed działaniem chorobotwórczych drobnoustrojów i pobudzają układ immunologiczny do pracy. Zapobiegają biegunkom i spadkowi odporności w związku z kuracją antybiotykami. Trzeba pamiętać o tym, by stosować je jeszcze przez 5 - 7 dni po zakończeniu przyjmowania antybiotyku.

Czy wiesz, że :

Probiotyki po spożyciu, podobnie jak inne pokarmy, trafiają do żołądka i przez około 60 minut są wystawione na działanie kwasu solnego.

Działanie kwasu solnego na probiotyk jest niekorzystne, gdyż może zmniejszyć ich przeżywalność i skuteczność.

Kapsułka MULTILAC®, dzięki innowacyjnej technologii enkapsulacji MURE® , nie rozpuszcza się w żołądku, a bakterie probiotyczne docierają w niezmienionej formie do jelit, docelowego miejsca działania.

, nie rozpuszcza się w żołądku, a bakterie probiotyczne docierają w niezmienionej formie do jelit, docelowego miejsca działania. Według badań bakterie probiotyczne potrzebują około 4 tygodni od momentu zakończenia kuracji antybiotykowej, żeby ponownie zasiedlić jelita. Całkowite odtworzenie flory bakteryjnej może trwać nawet 6 miesięcy!

Działanie podwójnej siły

Warto zwrócić uwagę na preparaty zawierające w składzie probiotyki i prebiotyki czyli substancje odżywcze dla bakterii (np. oligofruktozę). Taki produkt nosi nazwę synbiotyku i odznacza się szczególnie korzystnym działaniem, ponieważ właściwie odżywione przyjazne bakterie szybciej rozmnożą się w przewodzie pokarmowym. Dzięki temu skuteczniej obronią organizm przed działaniem złych bakterii i wpłyną korzystnie na perystaltykę jelit, przeciwdziałając zarówno biegunkom jak i innym zaburzeniom jelitowym.

Innowacyjna formuła

Przykładem preparatu, który łączy w sobie wszystkie te cechy jest Multilac®. Siła skuteczności preparatu tkwi w jego podwójnym składzie i zastosowaniu unikalnej technologii ochrony bakterii. Kapsułki preparatu poddane zostały innowacyjnej technologii enkapsulacji, dzięki której bakterie prebiotyczne obecne w preparacie posiadają zwiększoną odporność na niskie pH soku żołądkowego, żółci i enzymów trawiennych. Zwiększa to przeżywalność bakterii, przez co w jelitach - docelowym miejscu działania łatwiej ulegają kolonizacji (namnażaniu). Dzięki temu Multilac® gwarantuje wysoką aktywność biologiczną i skuteczność zawartych w nim bakterii probiotycznych.

Reklama

Dzięki technologii MURE® skuteczność preparatu Multilac® jest większa niż innych, dostępnych na rynku preparatów probiotycznych.



Więcej informacji na: