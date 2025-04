Nawracające i przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych dzieci znacznie osłabiają ich układ immunologiczny. Całoroczną aktywizację jeszcze nie w pełni rozwiniętego układu odpornościowego umożliwia Bioaron C, znany i skuteczny syrop aloesowo-aroniowy z witaminą C.

Reklama

Mechanizm działania

Specjalnie dobrana kompozycja składników roślinnych sprawia, że syrop jest jednocześnie skuteczny i smaczny (77% pediatrów oceniło działanie leku jako bardzo skuteczne, a 23% - jako skuteczne w terapii infekcji dróg oddechowych ). Bioaron C stymuluje lub przywraca równowagę układu odpornościowego, szczególnie u dzieci, które nie mają jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów obronnych. Lek ułatwia zwalczanie infekcji, działa przeciwzapalnie, przyspiesza rekonwalescencję oraz uzupełnia niedobory witamin i pobudza łaknienie

.

Skuteczna receptura

Bioaron C zawiera wyciąg wodny z liści aloesu drzewiastego, który od tysiącleci wykorzystywany jest jako roślina o właściwościach zdrowotnych. Aloes drzewiasty (aloe arborescens) znany jest przede wszystkim z silnego z udowodnionego działania immostymulującego. Wyciąg z liści aloesu zwiększa ilość leukocytów, podnosi poziom przeciwciał w organizmie, pobudza syntezę interferonu odpowiedzialnego za hamowanie namnażania wirusów oraz stymuluje procesy regeneracji tkanek.

W skład syropu wchodzi także sok z aronii, który jest bogatym źródłem witamin (C, B2, B6,E,PP, prowitaminy A) oraz pierwiastków śladowych (molibden, mangan, miedx, jod, kobalt), dlatego nazywana bywa „witaminową bombą”. Zastosowanie aronii w medycynie jest wielorakie, zawiera ona m. in. biflawonoidy i antocyjany, które uszczelniają naczynia krwionośne oraz spowalniają rozprzestrzenianie się infekcji. Aronia zapobiega wielu chorobom i dolegliwościom spowodowanym oddziaływaniem wolnych rodników oraz usprawnia funkcjonowanie układu odpornościowego organizmu.

Preparat dodatkowo wzbogacony jest w witaminę C, która zapobiega rozwojowi przeziębień i infekcji lub wydatnie skraca czas ich trwania poprzez zwiększenie poziomu limfocytów i zwiększenie produkcji przeciwciał.

Wskazania

Bioaron C przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia. Jego stosowanie jest szczególnie zalecane w infekcjach górnych dróg oddechowych i przy braku apetytu oraz profilaktycznie w nawracających zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, rekonwalescencji organizmu po przebytych chorobach i antybiotykoterapii.

Dawkowanie

Dzieciom w wieku 3-6 lat zaleca się stosowanie preparatu 2 razy dziennie po 5 ml przed jedzeniem, natomiast dzieciom starszym i dorosłym – 3 razy dziennie po 5 ml; przy braku łaknienia można wypijać 5 ml syropu jednorazowo 15 minut przed jedzeniem

Cena

Butelka Bioaronu C zawiera 100 ml syropu i wystarcza na 7-10 dni kuracji. Cena: 10,50 zł

Reklama

Phytopharm Klęka SA

http://www.phytopharm.com.pl