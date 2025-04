Polacy coraz częściej wyruszają na egzotyczne podróże do dalekich krajów, położonych w zupełnie odmiennych strefach klimatycznych. Należy pamiętać, iż klimat, fauna oraz flora różnią się od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Często sytuacja epidemiologiczna oraz warunki sanitarne są gorsze od tych, w których żyjemy na co dzień. Ponadto, należy pamiętać, iż w różnych strefach klimatycznych i w różnych zakątkach świata występują choroby endemiczne, na które możemy nie mieć wystarczającej odporności. Poza wyjazdami egzotycznymi, niebezpieczeństwo zachorowania na ciężką chorobę zakaźną czyha również podczas wyjazdów do tej samej strefy klimatycznej.

Gdzie znaleźć informacje o zalecanych szczepionkach?



Sytuację epidemiologiczną w miejscu, do którego będziemy wyjeżdżać, należy zawsze sprawdzić. Do takich informacji można dotrzeć poprzez strony internetowe, na przykład:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl (zakładka „Informacje dla podróżujących”) – informacje w języku polskim, czy

Światowej Organizacji Zdrowia: www.whoint/ith - informacje w języku angielskim.

Jak, gdzie i kiedy?



Przed wyjazdem do krajów, gdzie występuje wysokie zachorowanie na choroby zakaźne, zaleca się wykonanie szczepień ochronnych. Decyzję o szczepieniu podejmuje zawsze lekarz, dlatego przed planowaną podróżą należy odwiedzić gabinet medycyny podróży. Ze względu na fakt, iż wytworzenie pełnej odporności po niektórych szczepionkach wymaga kilkunastu dni, lub nawet podania kilku dawek, optymalnym czasem na wykonanie szczepień ochronnych jest co najmniej 4-6 tygodni przed wyjazdem.

Jeżeli czas od podjęcia decyzji o wyjeździe od wyjazdu jest krótszy (np. wyjazdy last-minute, niespodziewana delegacja), nie należy rezygnować z wizyty w poradni medycyny podróży.

Najczęstsze choroby zakaźne, związane z podróżami, przeciwko, którym można się zaszczepić to:



Tężec

Błonica

Poliomyelitis

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Dur brzuszny

Zakażenia meningokokowe

Cholera

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Wścieklizna

Żółta febra

Kleszczowe zapalenie mózgu

Malaria – nie istnieje szczepienie ochronne przeciwko tej chorobie, jednakże dostępne są skuteczne leki profilaktyczne

