Jak dochodzi do zakażenia?



Do zakażenia dróg rodnych kobiety wirusem HPV może dojść podczas zbliżenia lub stosunku seksualnego z zakażoną osobą. Zakażenie może być spowodowane już samym intymnym kontaktem skóry z zakażoną skórą wokół narządów płciowych, co oznacza, że stosunek płciowy nie jest warunkiem koniecznym do przeniesienia wirusa oraz, że stosowanie prezerwatyw nie chroni przed zachorowaniem.

Co zwiększa ryzyko zakażenia?



Czynnikami sprzyjającymi zakażeniu jest między innymi młody wiek inicjacji seksualnej, duża ilość partnerów seksualnych, duża ilość przebytych porodów czy palenie tytoniu. Ryzyko zakażenia dotyczy każdej kobiety – z szacunków wynika, iż 75% wszystkich aktywnych seksualnie kobiet ulega w ciągu życia zakażeniu HPV. Na szczęście, większość zakażeń HPV ustępuje samoistnie. Natomiast, jeżeli zakażenie ma charakter przetrwały może prowadzić do zmian cytologicznych w nabłonku szyjki macicy, następnie zmian przedrakowych i, w najgorszym wypadku, powodować w konsekwencji raka szyjki macicy.

Jak zapobiegać?



Należy podkreślić, iż dużą rolę w zapobieganiu rozwojowi raka szyjki macicy odgrywa regularne wykonywanie badań cytologicznych. Na podstawie wyniku badania cytologicznego ginekolog może wykryć wczesne stadia zmian w obrębie nabłonka szyjki macicy i wdrożyć konieczne leczenie, zapobiegające rozwojowi śmiertelnej choroby. Zaleca się wykonywanie badania cytologicznego regularnie, raz w roku.

Istnieją jeszcze inne formy profilaktyki, oprócz wyżej wymienionej cytologii, które zapobiegają zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego. Najbardziej naturalną metodą jest ograniczenie współżycia seksualnego do jednego partnera, który wcześniej również nie miał kontaktu seksualnego z inną kobietą.

Szczepionka – kiedy i dla kogo?



Ze względu na to, iż obecnie wiadomo, że rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną, natomiast jest najczęściej wynikiem choroby zakaźnej, wywoływanej przez wirusa HPV, najbardziej skuteczną metodą zapobiegania zakażeniu HPV wydaje się być szczepienie ochronne, szczególnie wykonane jeszcze przed inicjacją seksualną. Zaszczepić można również kobiety, które rozpoczęły już życie seksualne oraz nawet te, które miały już kontakt z wirusem HPV. Co prawda szczepionka nie cofnie istniejącego zakażenia, natomiast zapobiegnie kolejnym zakażeniom HPV.

Warto poprosić swojego lekarza ginekologa o pomoc w wyborze odpowiedniej szczepionki przeciwko zakażeniom HPV.