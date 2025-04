Chociaż mamy już skuteczne szczepionki przeciwko koronawirusowi, to jednak trwają poszukiwania alternatywnych preparatów. Przykładem jest szczepionka w sprayu przeciwko COVID-19. Jest podawana donosowo w formie aerozolu. Wyniki badań nad skutecznością tego typu szczepionek w walce z koronawirusem są bardzo obiecujące.

Najnowsze dane przedstawili naukowcy z Catholic University of America i University of Texas, którzy testowali na myszach szczepionkę w sprayu przeciwko COVID-19, opartą na bakteriofagach.

Według autorów badania preparat donosowy zapewnił całkowitą odporność na infekcję koronawirusem. Jest też skuteczny przeciwko nowym wariantom SARS-CoV-2. Okazało się, że dwukrotna aplikacja w odstępie 21 dni wywołała silną odpowiedź odpornościową w błonach śluzowych u gryzoni. Zwiększała odporność zarówno opartą na produkcji limfocytów T (komórkową), jak i przeciwciał (humoralną).

Zalety i wady szczepionki w sprayu przeciwko COVID-19

Główną zaletą szczepionki w sprayu jest łatwość i bezbolesność podania. Nie jest inwazyjna tak jak zastrzyk. Mogą być również podane samodzielnie. Preparaty tego typu są często łatwiejsze do transportowania i przechowywania (poza lodówką) oraz mają w składzie mniej substancji pomocniczych. To jednak może się różnić w zależności od produktu.

Jeszcze ważniejszą zaletą szczepionek donosowych jest to, że pobudzają one szczególnie ważną odporność miejscową w nosie i gardle, potocznie zwaną odpornością śluzówkową. Dzięki temu zapobiegają zakażeniu.

Błona śluzowa dróg oddechowych to pierwsza linia obrony organizmu, gdy wirusy, bakterie lub inne patogeny dostaną się w to miejsce. To w nosie oraz gardle dochodzi na ogół do pierwszego kontaktu wirusa z organizmem. Tam pierwsze komórki obronne starają się zniszczyć "wroga", takiego jak koronawirus. Dzięki szczepionce w sprayu do nosa można zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, wzmacniając odporność miejscową w drogach oddechowych.

Z powyższej zalety wynika też wada szczepionki w sprayu. Może ona nie pobudzać tak bardzo odporności ogólnej organizmu jak szczepionki podawane domięśniowo. Słabsza może być też ochrona płuc i innych narządów przed koronawirusem, jeśli przebije on barierę nosa i namnoży się w organizmie. Temu jednak szczepionka donosowa ma zapobiegać.

Dostępność szczepionki w sprayu przeciwko COVID-19

Na razie szczepionki przeciwko COVID-19 w sprayu są w trakcie badań, niektóre przechodzą już testy z udziałem ludzi. Niestety na ich dostępność trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie wiadomo, kiedy pierwszy taki produkt trafi na rynek.

Szczepionki w sprayu nie są nowością. W Polsce dostępna jest np. szczepionka przeciwko grypie (Fluenz Tetra) w formie donosowej, przeznaczona dla dzieci i młodzieży.

