Matury, sesja, egzaminy na koniec kursów językowych czy kursów doszkalających w pracy - która z nas nie zna zmęczenia towarzyszącego intensywnej nauce przed ważnym dla nas egzaminem?

Reklama

Takie sytuacje mogą być źródłem przemęczenia i stresu, które mogą przekładać się na spadek koncentracji i osłabienie pamięci - zarówno podczas egzaminu jak i samego procesu uczenia się. Co zrobić, by mimo dużej ilości materiału do "wkucia" wykorzystać ten czas maksymalnie efektywnie i popisać się zdobytą wiedzą podczas zaliczenia? Możesz skorzystać z suplementów diety poprawiających pamięć i koncentrację.

Jak działają tabletki na pamięć i koncentrację?

Suplementy diety wspierające pamięć i koncentrację zawierają aktywne substancje (np. lecytynę, guaranę, kofeinę, kwasy omega-3 itp), które wspierają proces uczenia się i działają pobudzająco na zmęczony przyswajaniem dużej ilości wiedzy organizm. Mogą przydać się zwłaszcza w okresie intensywnego uczenia się do egzaminu lub krótkotrwałego narażenia na stres związany z obciążeniem intelektualnym i fizycznym.

Kiedy stosować suplementy diety wspomagające koncentrację i pamięć?

Pamiętaj, że suplementy te nie zastąpią dobrze zbilansowanej diety ani tym bardziej samej nauki! W pierwszej kolejności zawsze warto postawić na dobrze zbilansowaną dietę wspomagającą pamięć i stosowanie technik i ćwiczeń na koncentrację i pamięć, suplementy diety traktując jako dodatkowe "wspomaganie" przy dużym obciążeniu i znużeniu (także fizycznym!) nauką.

Reklama

Pamiętaj też, że jeśli przyjmujesz leki, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, żadnych preparatów nie powinnaś przyjmować bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Zobacz nasz przegląd suplementów diety na koncentrację i pamięć: