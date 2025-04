Jak je rozpoznać?

Leki o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej mają w nazwie skróty takie jak: SR, XL, MR oraz CR. Czasami możemy spotkać się również z obcobrzmiącymi słowami retard, depot lub prolongatum.

Wymienione wyżej skróty oznaczają to, w jaki sposób substancja czynna uwalnia się z tabletki. SR (angielskie release) i XL (extra long) oznaczają, że uwalnianie substancji czynnej jest spowolnione. MR (modified release) to wszelkiego rodzaju modyfikacje w uwalnianiu, natomiast CR (controled release) oznacza uwalnianie kontrolowane. Retard to również słowo z języka angielskiego, które znaczy opóźniać, prolongatum (z łaciny) to przedłużony, a depot (zapożyczenie z francuskiego) oznacza magazyn lub zapas.

Przedłużone uwalnianie

Zaletą leków o przedłużonym uwalnianiu jest możliwość zmniejszenia częstotliwości dawkowania bez potrzeby korygowania dawki. Oznacza to, że zamiast łykać 3 tabletki dziennie możemy zażyć tylko jedną. Dzieje się tak, ponieważ tego typu leki mogą uwalniać substancję czynna przez bardzo długi czas. Dużym plusem tego rozwiązania jest także ograniczenie częstotliwości występowania działań niepożądanych, ponieważ substancja czynna uwalniana jest przez cały czas w równomiernych dawkach.

Kontrolowane uwalnianie

Leki o kontrolowanym uwalnianiu są zaprojektowane w taki sposób, aby uwalniać się w określonym odcinku przewodu pokarmowego, np. w jelicie grubym. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie obciążają one żołądka. Lek ten posiada bowiem specjalną otoczkę, która chroni substancję leczniczą przed zbyt szybkim rozkładem np. w soku żołądkowym.

Zmodyfikowane uwalnianie

Tabletek lub kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu nie można dzielić. Wyjątek stanowią te leki, na których znajduje się kreseczka podziału.

Istotną kwestią przy stosowaniu leków o zmodyfikowanym uwalnianiu jest sposób ich przyjmowania. Takich tabletek nie można popijać gorącymi płynami oraz alkoholem, ponieważ mogą one wpłynąć na sposób uwalniania substancji leczniczej. Najbezpieczniej będzie, jeżeli popijemy je wodą o temperaturze pokojowej.

Jeżeli widać, że tabletka czy kapsułka jest uszkodzona (pęknięta czy skruszona), wtedy nie należy jej zażywać. Mogłoby to grozić przedawkowaniem.

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak