Postać leku to innymi słowy forma, w jakiej przygotowany jest lek, dostosowana do miejsca podania.

Każda substancja lecznicza podawana jest bowiem w mieszaninie z substancjami pomocniczymi spełniającymi różnorakie funkcje. Mogą one wspomagać jej produkcję, przechowywanie, a także wpływać na jej uwalnianie w organizmie.

Dowiedz się więcej: Z czego składają się leki?

W zależności od konsystencji leku wyróżniamy:

Reklama

Postaci stałe:



Proszki – sypkie, homogenne cząstki substancji leczniczych lub części roślin do stosowania zewnętrznego, wewnętrznego lub sporządzania roztworów i zawiesin.

Tabletki – jednolita powierzchnia, ściśle określona ilość substancji leczniczej. Najczęściej stosowana postać to drażetki – tabletki powlekane otoczką cukrową.

powlekane otoczką cukrową. Granulaty – otrzymane po przeprowadzeniu sproszkowanej lub płynnej substancji w postać jednolitych ziaren.

Kapsułki – utworzone ze zbiorniczka skrobiowego lub żelatynowego, w którym znajduje się jedna lub kilka substancji leczniczych.

Systemy terapeutyczne – urządzenie lub postać leku dozująca lub uwalniająca substancje leczniczą przez określony czas (transdermalne, doustne, oczne, domaciczne, infuzyjne).

Czopki i kapsułki doodbytnicze oraz globulki dopochwowe.

Mydła – rozpuszczalne w wodzie potasowe lub sodowe sole wyższych kwasów tłuszczowych o działaniu zmniejszającym napięcie powierzchniowe.

Liposomy – kuliste pęcherzyki, których rdzeniem jest kropelka wody, a otoczką – pochodna tłuszczowa. Substancja lecznicza w zależności od charakteru chemicznego umiejscawiana jest w jednej z warstw. Podawane w postaci zawiesiny.

Postaci półstałe



maści i kremy – do nanoszenia na skórę i błony śluzowe; stosowane do wywołania miejscowego lub ogólnego a także nawilżającego lub ochronnego.

i błony śluzowe; stosowane do wywołania miejscowego lub ogólnego a także nawilżającego lub ochronnego. Pasty – stężone maści, twardsza konsystencja.

Postaci płynne



Roztwory substancji leczniczych: Do podania pozajelitowego (płyny infuzyjne, płyny do wstrzykiwań) Syropy – słodki smak, zwiększona lepkość i gęstość, substancja lecznicza rozpuszczona lub zawieszona Płyny do irygacji – do przepłukiwania jelit, pochwy i innych jam ciała

Preparaty otrzymywane z surowców roślinnych suchych (nalewki, napary, odwary, wyciągi) lub świeżych (soki, alkoholatury)

Zawiesiny – cząstki rozproszone w gazie lub cieczy. Postać lepiej tolerowana, stosowana szczególnie u dzieci i osób starszych

Podział leków ze względu na drogę podania

Przeczytaj też: Jakie są drogi podawania leków?

Substancje lecznicze można również podzielić uwzględniając drogę podania leku. Wyróżniamy wtedy leki:

Doustne

Do oczu

Do nosa

Do uszu

Na skórę i/lub błony śluzowe

Doodbytnicze

Dopochwowe

Do innych jam ciała

Reklama