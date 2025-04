"Nie istnieje druga taka dolegliwość, która powodowałaby większy uraz psychiczny, większą ogólną niepewność i poczucie bycia gorszym, niż trądzik" - Sulzberger & Zaldems, 1948

Szkoła, zajęcia dodatkowe, obowiązki w domu, rówieśnicy… młody człowiek nie ma lekko. Ciężkie życie ma również jego skóra. Problemy z cerą spędzają sen z powiek ponad 70% osób w wieku od 12 do 25 lat. Na tym etapie życia, gdy nasza potrzeba akceptacji jest wyjątkowo silna, trądzik może zabrać nam całą pewność siebie, a to z kolei może prowadzić do różnego rodzaju frustracji, a nawet depresji.





CO TO JEST TRĄDZIK?

Trądzik jest to choroba skóry, która występuje szczególnie często wśród młodzieży. Powstają wtedy zmiany zapalne - zaczerwienione i bolesne krosty oraz niezapalne- jasne bądź ciemne punkty zwane zaskórnikami lub wągrami. Trądzik może pojawić się nie tylko na twarzy ale również na ramionach czy górnej części klatki piersiowej.



JAKIE SĄ PRZYCZYNY TRĄDZIKU?

Na powstanie zmiany trądzikowej mają wpływ cztery elementy:

zwiększona produkcja łoju – ma to związek ze zmianami hormonalnymi, które zachodzą w organizmie człowieka między 12 a 18 rokiem życia

nadmierne rogowacenie naskórka, które przyczynia się do zaczopowania ujść· mieszków włosowych

bakterie beztlenowe Propionibacterium acnes odpowiedzialne za powstanie ropnych zmian

reakcja zapalna – czerwone, bolesne krosty

TRĄDZIK FAKTY I MITY

1. Czy trądzikiem można się zarazić?

NIE. Trądzik nie jest chorobą zakaźną. Natomiast jest to choroba dziedziczna. Jeżeli oboje rodziców miało trądzik, to prawdopodobieństwo, że ich dzieci również będą go miały wynosi ponad 50%.

2.Czy trądzik jest wynikiem braku higieny?

NIE. Dlatego też częste mycie twarzy nie ustrzeże przed wystąpieniem trądziku. Przeciwnie, intensywne szorowanie twarzy może wręcz pogorszyć stan. Najlepiej delikatnie myć twarz dwa razy dziennie środkami nie zawierającymi mydła (np. Physiogel Cleanser).

3.Czy mając trądzik muszę unikać czekolady?

Nie udowodniono zależności pomiędzy występowaniem trądziku a dietą. Innymi słowy jedzenie nie ma związku z trądzikiem. Jedzenie czekolady, frytek, czy pizzy w nadmiarze może mieć za to negatywny wpływ na figurę ;)

4.Czy aktywność seksualna wpływa na trądzik?

NIE. Zarówno aktywne życie seksualne, jak i jego brak nie wpływa na powstawanie zmian trądzikowych.

5.Czy słońce i solarium leczą skórę trądzikową?

NIE. Solarium i naturalne słońce wysuszają skórę. Przesuszona cera pozbawiona warstwy ochronnej jaką jest tłuszcz, samoczynnie produkuje więcej sebum. W rezultacie trądzik może się nasilić.

Nieleczony trądzik może pozostawić na skórze trwałe zmiany w postaci blizn i bruzd, dlatego też im szybciej przystąpi się do leczenia tym lepiej dla naszego wyglądu i samopoczucia. Walka z trądzikiem nie będzie przypominała walki z wiatrakami, jeżeli skorzystamy z profesjonalnej pomocy. Dla wszystkich tych, którzy chcą pozbyć się trądziku firma Stiefel proponuje 12 tygodniową kurację kremem Brevoxyl.

