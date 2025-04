Powszechnie wiadomo, że aby zapobiegać infekcjom dolnych dróg moczowych, należy wypijać co najmniej 1,5 litrów płynów dziennie. Dodatkowo, latem możemy również wzbogacić dietę o truskawki, ponieważ zawierają one witaminę C, która utrudnia wzrost bakterii w pęcherzu. Warto jednak zaznaczyć, że owoce te, choć bardzo lubiane i popularne, mogą jedynie wspomagać leczenie dolegliwości związanych z układem moczowym. Aby leczyć infekcję dolnych dróg moczowych, można sięgnąć po środek zawierający substancję działającą przeciwbakteryjnie, np. furaginę zawartą w leku uroFuragnium.

UroFuraginum – lek niezbędny w letniej apteczce

Do zakażenia pęcherza moczowego dochodzi, kiedy bakterie przedostają się przez cewkę moczową do pęcherza. Infekcji często towarzyszy częste i bolesne oddawanie moczu w małych ilościach, ból w okolicy podbrzusza. Aby przeżyć urlop bez skrępowania i po wakacjach wrócić do codziennych zajęć pełni energii i dobrych wspomnień warto spakować do plecaka uroFuraginum. Jest to pierwszy lek dostępny bez recepty, zawierający furaginę – substancję hamującą rozwój bakterii.

Wskazania do stosowania uroFuraginum:

1 tabletka uroFuraginum zawiera 50 mg furaginy - substancji czynnej. Furagina hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych. Wskazaniem do stosowania leku uroFuraginum jest leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych.

Dawkowanie: Dorośli: Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę, następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę.

Lek jest dostępny w opakowaniu po 30 tabletek niepowlekanych, żółto – pomarańczowych.

