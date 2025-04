Jeszcze niedawno używanie aparatu ortodontycznego wiązało się z łatwozauważalnym dla otoczenia, okresowym pogorszeniem estetyki uzębienia i uśmiechu. Wprowadzenie na rynek aparatów mocowanych po wewnętrznej stronie zębów, tzw. lingwalnych, było długo oczekiwanym przez pacjentów rozwiązaniem. Urządzenia tego typu nie były jednak pozbawione wad – mogły wpływać na przykład na pogorszenie komfortu wymowy. Zupełnie przełomowym rozwiązaniem jest aparat IncognitoTM produkowany przez firmę 3M. Zapewnia on niespotykany w przypadku innych produktów komfort użytkowania. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do jamy ustnej i uzębienia pacjenta oraz najniższemu na rynku profilowi zamków.

Aparat ortodontyczny IncognitoTM oferuje innowacyjne na rynku rozwiązania w leczeniu wad zgryzu. Jego umiejscowienie po wewnętrznej stronie uzębienia pozwala pacjentowi na zachowanie dotychczasowej estetyki uśmiechu, niezakłóconego widocznymi elementami konstrukcyjnymi klasycznego aparatu. Stąd też wywodzi się nazwa urządzenia – IncognitoTM.

Opracowany i produkowany przez firmę 3M system IncognitoTM oferuje jednak znacznie więcej korzyści. Przede wszystkim jest to jedyny na rynku aparat tak starannie i precyzyjnie dopasowany do indywidualnej budowy pacjenta.

Olbrzymią zaletą i jednocześnie cechą odróżniającą aparat IncognitoTM od innych tego typu produktów jest najniższy dostępny na rynku profil zamków. W praktyce oznacza to, że elementy te są po prostu mniejsze i przez to ułatwiają adaptację aparatu. Bezpośrednią korzyścią dla pacjenta jest znacznie większy komfort użytkowania aparatu, przejawiający się w łatwiejszej adaptacji mowy i ogólnie szybszym przyzwyczajeniu się do urządzenia.



Zamki ortodontyczne aparatu IncognitoTM zostały wykonane ze stopu złota. Zastosowanie takiego materiału ułatwia dopasowywanie ich kształu do indywidualnej budowy zębów pacjenta. Ponadto, złoto umożliwia bardziej precyzyjne wykonanie tzw. slotów zamków, czyli elementów, przez które jest przeprowadzony łuk ortodontyczny, co ma fundamentalne znaczenie dla właściwego przemieszczania zębów.

Produkowany przez firmę 3M aparat ortodontyczny IncognitoTM może być stosowany przez pacjentów w każdym wieku, zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych. Jest skierowany przede wszystkim do osób, które z jednej strony cenią naturalny, piękny uśmiech i wygląd zewnętrzny,a z drugiej indywidualizm oraz perfekcyjną jakość i skuteczność działania.