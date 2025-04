Niemal co drugi Polak cierpi na problemy naczyniowe, w tym aż 47% kobiet i 37% mężczyzn. Choroby żył zajmują III miejsce na świecie pod względem skali występowania i kosztów społecznych jakie generują. Pierwsze objawy niewydolności żył to zazwyczaj uczucie ciężkości i trwale rozszerzone naczynka włosowate („pajączki”). Zaniedbany problem prowadzi do niewydolności żył co powoduje obrzęki nóg, żylaki, a nawet owrzodzenia. Teraz możemy podejść systemowo - stosując tabletki z diosminą, która dociera nawet do najmniejszych naczyń włosowatych wraz z krwią oraz spray chłodzący zmęczone nogi.

Diosmina - to jeden z najsilniejszych flawonoidów, który działa ochronnie na naczynia krwionośne wpływa pośrednio na zwiększenie napięcia żył przez hamowanie enzymu rozkładającego noradrenalinę, przy czym wzrost napięcia żylnego zależy od podanej dawki. Diosmina uszczelnia naczynia w mikrokrążeniu, obniża ciśnienie limfatyczne, zmniejsza zastój żylny w kończynach, działa przeciwzapalnie*.

Diosmina dostępna jest jako związek otrzymywany półsyntetycznie oraz jako oczyszczona frakcja flawonoidowa (wyizolowane bioflawonoidy) diosminy z hesperydyną.

Obecnie preparaty diosminy są wytwarzane z hesperydyny, której źródłem jest ekstrakt z niedojrzałych owoców jednego z gatunków pomarańczy.



Hesperydyna - to flawonoid, który występuje między innymi w cytrynach, pomarańczach i liściach mięty pieprzowej. Pozyskiwana jest głownie miąższu, skóry i pestek.

Hesperydyna poprawia stan naczyń wpływając na ich elastyczność oraz zwiększa szczelność śródbłonka naczyń włosowatych, zmniejszając ich przepuszczalność**.



Na rynku dostępnych jest wiele preparatów zawierających diosminę i hesperydynę. Różnią się one skutecznością, w zależności od dawki oraz postaci leku, która decyduje o jego przyswajalności. Ciekawą propozycja jest Venosystem dostępny w tabletkach i sprayu chłodzącym.

VenoSystem – działa od wewnątrz i z zewnątrz.

VenoSystem – tabletki oraz spray chłodzący nogi - to preparaty zawierające substancje wspomagające prawidłowe funkcjonowanie mikrokrążenia żylnego.

VenoSystem Diosmina to suplement diety opracowany z myślą o osobach skarżących się na uczucie ciężkich i zmęczonych nóg. Zawarte w produkcie diosmina i hesperydyna sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu mikrokrążenia żylnego, zwiększając wytrzymałość, zmniejszając przepuszczalność naczyń. VenoSystem Diosmina jest suplementem diety dostarczajacym bioflawanoidów na bazie diosminy i hesperydyny starannie wyizolowanych z gorzkiej pomarańczy. Badania potwierdzają, że hesperydyna zwiększa biodostępność innych bioflawanoidów, czyli zwiększa wchłanianie diosminy oraz poprawia efektywność podanej dawki diosminy.

100 tabletek – cena ok. 35 zł

VenoSystem Spray łagodzi uczucie ciężkich i zmęczonych nóg dzięki zawartości hesperydyny, która wpływa na poprawę elastyczności i szczelności naczyń krwionośnych, zabezpiecza je przed uszkodzeniem oraz korzystnie oddziałuje na poprawę napięcia ściany naczyń żylnych, natomiast zawartość mleczanu mentylu daje uczucie chłodzenia i odświeżenia zmęczonych nóg.

VenoSystem Spray – produkt bardzo wydajny, w wygodnej do stosowania formie.

Cena ok. 28 zł