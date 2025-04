Z objawami zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego kataru siennego poradzisz sobie dzięki zastosowaniu Momester Nasal, który stosowany regularnie, skutecznie zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwia oddychanie.

Katar sienny, który występuje w określonych porach w ciągu roku, jest reakcją alergiczną spowodowaną wdychaniem pyłków drzew, traw, chwastów, a także zarodników pleśni i grzybów. Jego typowe objawy to m.in. obfita, wodnista wydzielina z nosa, wielokrotne kichanie, świąd w nosie i zatkany nos.

W leczeniu alergii szczególnie istotne jest unikanie alergenów, a jeśli to nie jest możliwe - kontrolowanie lub całkowite wyeliminowanie symptomów uczulenia. Aby leczenie było skuteczne, należy odpowiednio wcześnie zidentyfikować alergeny odpowiedzialne za niepożądane objawy, a następnie dobrać leki do potrzeb pacjenta.

Czym jest Momester Nasal?

Momester® Nasal to produkt leczniczy, wskazany w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat. Zawiera mometazon furoinianu, który jako substancja czynna z grupy kortykosteroidów, zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa. Lek występuje w postaci aerozolu. Podany donosowo łagodzi kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa, a także zmniejsza ilość wydzieliny.

Jak go stosować?

Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, a po opanowaniu objawów należy zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.