Węgiel aktywny to naturalna substancja, która ma szerokie zastosowanie w medycynie i kosmetyce. W Polsce stosowana jest głównie jako lekarstwo na biegunkę i silne zatrucia. Właściwości węgla aktywnego są znane od dawna. Do ran na ciele prawdopodobnie używał go nawet sam Hipokrates. W ten sam sposób węgiel stosują do tej pory niektóre plemiona afrykańskie.

Węgiel aktywny - właściwości i zastosowanie

Węgiel aktywny, inaczej węgiel leczniczy i węgiel aktywowany, jest substancją, która wytwarzana jest z produktów, które są bogate w węgiel drzewny (np. z łupin orzecha kokosowego czy drewna).

Początkowo poddawany jest obróbce termicznej w temperaturze 900 stopni Celsjusza, a następnie aktywowany kwasami lub parą wodną. Węgiel aktywny ma bardzo silne właściwości wiążące i wchłaniające, przez co świetnie usuwa toksyny z organizmu. Jego zastosowanie jest jednak znacznie szersze.

Biegunka i zatrucia

Węgiel aktywny usuwa z organizmu bakterie, które wywołują biegunkę. W ten sposób łagodzi nawet skutki uboczne chemioterapii. Dodatkowo pełni funkcję ochronną - pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego. Węgiel stosowany jest także pomocniczo w przypadku zatruć - również lekami. Należy pamiętać jednak, że nie będzie on skuteczny w przypadku zatrucia alkoholem i przedawkowania olejków eterycznych.

Sprzyja gojeniu ran

Węgiel aktywny ma działanie antybakteryjne, dzięki czemu świetnie sprawdza się zwłaszcza w przypadku ran charakteryzujących się wyciekającą wydzieliną. Węgiel przyśpiesza proces gojenia się rany oraz co najważniejsze - wysusza zmianę.

Ukąszenia owadów

Węgiel aktywny zastąpić może również preparaty stosowane po ugryzieniu owadów czy pajęczaków. Łagodzi ból i zmniejsza swędzenie spowodowane ukąszeniem.

Węgiel aktywny w kosmetyce

Węgiel aktywny coraz częściej znajduje swoje zastosowanie również w kosmetyce. Jest popularnym dodatkiem m.in. produktów do twarzy - przeciwtrądzikowych i przeciw zaskórnikom oraz szamponów do włosów - do włosów przetłuszczających się i przeciwłupieżowych. Węgiel aktywny stosowany może być również jako środek na nieprzyjemny zapach z ust oraz jak dodatek do pasty do zębów, tzw. czarnej pasty do zębów.

Czarna pasta do zębów

Zawiera węgiel aktywny, który stosowany może być jako naturalna metoda wybielania zębów. Jest to bezpieczny, prosty i tani sposób na poprawienie koloru zębów. Znajdujący się w paście węgiel usuwa przebarwienia spowodowane m.in. piciem kawy, czerwonego wina czy paleniem papierosów. Czarna pasta do zębów nie da jednak tak spektakularnych efektów, jak wybielanie zębów u lekarza. Wybieli zęby o maksymalnie 3 tony.

Czarna pasta do zębów poza działaniem wybielającym ma właściwości antybakteryjne. Nie powinna być jednak stosowana zamiast zwykłej pasty do zębów. Należy stosować ją 2-3 razy w tygodniu.

Węgiel aktywny - jak stosować?

Węgiel aktywny najczęściej zakupić możemy pod postacią tabletek. W przypadku biegunki należy przyjmować 2-3 tabletki 3 razy dziennie. U pacjentów z zatruciem konieczne jest spożycie większej dawki węgla - jednorazowo nawet 10 tabletek.

Dawkę można powtórzyć po 2-3 godzinach. węgiel stosowany na zmiany skórne czy ugryzienia owadów należy wcześniej rozpuścić w kilku kroplach wody lub olejku z drzewa herbacianego. Tak przygotowaną papkę nakładać na skórę. Węgiel aktywny możemy również ssać. W ten sposób działać będzie jako naturalny środek odświeżający oddech.

Węgiel aktywny - cena

Węgiel aktywny nie jest drogi w produkcji co przekłada się na jego cenę. Za opakowanie 30 tabletek zapłacić trzeba od 4 zł do 20 zł, w zależności od producenta. Na rynku znaleźć można również gotowe proszki z węgla aktywnego przeznaczone do wybielania zębów czy pielęgnacji twarzy. Ich ceny wahają się od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. Z kolei za tubkę czarnej pasty do zębów zapłacić trzeba od 20 do 100 zł.

