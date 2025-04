Witamina C to jeden z najlepszych sposobów na wzmocnienie odporności organizmu. Ma dobroczynny wpływ nie tylko na układ odpornościowy, ale też wzmacnia naczynia krwionośne, wspomaga wchłanianie żelaza i wapnia, jest także silnym przeciwutleniaczem, dzięki czemu poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci!

Gdzie znajdziesz naturalną witaminę C?

Witamina C występuje naturalnie w owocach cytrusowych, papryce, owocach dzikiej róży, żurawinie czy... ziemniakach! Pamiętaj jednak, że upływający czas i działanie temperatury powodują jej rozpad, dlatego najlepiej sięgać po świeże, młode warzywa i owoce, w których jej zawartość jest największa. Oczywiście ciężko wyobrazić sobie potrawę z surowych ziemniaków, ale już sałatka owocowa doskonale sprawdza się jako bogate źródło witaminy C.

Jak stosować witaminę C w tabletkach?

Jeśli twojej diecie brakuje naturalnych źródeł witaminy C lub chciałabyś dodatkowo wzmocnić swój organizm w czasie chłodów i wszechobecnych infekcji, możesz postawić na syntetyczną witaminę C. W aptekach i drogeriach znajdziesz ją w wielu postaciach: kapsułkach, tabletkach musujących, suplementach multiwitaminowych czy kroplach doustnych. Pamiętaj, by stosować ją zgodnie z zaleceniami podanymi na ulotce!

Jaka jest cena witaminy C?

Ceny preparatów z witaminą C wahają się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Ceny różnią się w zależności od postaci preparatu, zawartości witaminy C w jednej tabletce a także obecności dodatkowych składników. Specjalnie dla ciebie stworzyliśmy przegląd preparatów dostępnych bez recepty, w którym możesz porównać ceny witaminy C. Sprawdź!

