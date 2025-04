fot. Fotolia

Zarówno jeden, jak i drugi to naturalne antyoksydanty. Każdy z osobna ma dobroczynny wpływ na zdrowie naszego organizmu. Natomiast stosowane jednocześnie wzmacniają swoje właściwości. Jakie dokładnie korzyści daje nam połączenie witaminy C i rutozydu?

Witamina C a rutozyd

Sama witamina C, występująca w wielu owocach, warzywach i sokach, ma wiele korzystnych właściwości i odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu naszych organizmów. Aktywizuje nasz system odpornościowy, wzmacnia go tym samym oraz zapobiega infekcjom. Wspomaga powstanie silnych i sprężystych włókien kolagenu i zapewnia szczelność błon śluzowych oraz drobnych naczyń krwionośnych, przez które wnikają do organizmu wirusy przeziębienia i grypy.

Rutozyd natomiast, zwany inaczej rutyną, zmniejsza przepuszczalność i poprawia elastyczność naczyń krwionośnych. Jako substancja wzmacniająca naczynia krwionośne, stosowana jest w leczeniu takich schorzeń jak: retinopatia cukrzycowa, nieżyt błon śluzowych nosa, miażdżyca, choroby uczuleniowe i zaburzenia krążenia żylnego. Zapobiega powstawaniu pajączków lub powoduje ich zmniejszenie. Poprawia również elastyczność ścian wszystkich naczyń krwionośnych, co zapobiega pojawianiu się obrzęków i opuchnięć (szczególnie w obrębie nóg).

Co dwa antyoksydanty to nie jeden



Najczęściej jednak rutyna występuje w połączeniu z witaminą C w środkach farmaceutycznych stosowanych w sezonowych przeziębieniach i grypie oraz jest jej największym sprzymierzeńcem.

Rutyna i witamina C w jednym preparacie wzmacniają bowiem swoje działania. Dzieje się tak, ponieważ rutyna ma silne właściwości przeciwutleniające, dzięki którym spowalnia utlenianie witaminy C i tym samym osłania i przedłuża jej działanie.

Dlatego też w celu wzmocnienia odporności organizmu, warto zadbać o odpowiednią suplementację zawierającą właśnie witaminę C i rutynę. Ich działanie w takim zestawieniu jest bardziej wydajne.

Rutyna osłania kwas askorbinowy przed utlenieniem przez wolne rodniki. Dzięki działaniom ochronnym na włókna kolagenu i elastyny wzmacnia szczelność błon śluzowych i naczyń krwionośnych, przez co zwiększa ich odporność na przenikanie zarazków i chroni przed przeziębieniem.

