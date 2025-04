Suplementacja minerałów i witamin jest obecnie bardzo powszechna nie tylko wśród dorosłych, ale również wśród dzieci. Wiele osób regularnie podaje swoim pociechom zestawy witaminowe. Współczesny tryb życia (zjadanie wysoko przetworzonych pokarmów, mało ruchu na świeżym powietrzu, zbyt małe spożycie owoców i warzyw) sprawia, że stosowanie suplementów diety jest zasadne, aczkolwiek – tak jak we wszystkim – trzeba zachować rozsądek i umiar. Wielu specjalistów uważa, że zdrowym dzieciom, u których mają zbilansowaną wzbogaconą o wszystkie niezbędne składniki odżywcze dietę, nie trzeba podawać preparatów mineralno-witaminowych.

Rodzaje preparatów witaminowych

Dostępne na polskim rynku suplementy diety dla dzieci to bardzo szeroka grupa preparatów. Są one dostępne m.in. w postaci żelków, syropów, proszków musujących. Z reguły są to produkty zawierające witaminy, mikro- i makroelementy, a także popularne ostatnio nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Producenci na opakowaniach zwykle podają przedział wiekowy, ułatwiając tym samym odpowiedni do wieku dobór preparatu. Warto zaopatrywać się w takie preparaty w aptekach, gdzie swój wybór można skonsultować z farmaceutą.

Większość z zestawów witaminiowo-mineralnych ma zbliżony skład, dlatego nie można stosować więcej niż jednego suplementu diety, dotyczy to zwłaszcza niemowląt i małych dzieci (do 3. roku życia), u których skutki przedawkowania mogą prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu i rozwoju organizmu. Stosowanie takich preparatów zawsze warto konsultować z pediatrą.

Przedawkowanie witamin

Suplementy diety nie zastępują zbilansowanej diety. Dostarczając organizmowi witamin w postaci suplementu, należy zwrócić uwagę na zalecaną dzienną dawkę witamin, zwłaszcza tych rozpuszczalnych w tłuszczach, które łatwo mogą gromadzić się w organizmie. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to witaminy A, D, E, K.

Najbardziej popularna witamina C, która uważana jest za trudną do przedawkowania, gdyż nadmiar usuwany jest przez nerki, w nadmiarze może powodować wypłukiwanie wapnia.

Nadmiar witaminy A może wiązać się z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego, nudnościami, brakiem apetytu i uszkodzeniem wątroby.

Cenna witamina E przedawkowana może powodować senność, obniżenie odporności, zaburzenia jelitowe.

Wyjątek dla witaminy D 3