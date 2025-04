Witaminy to związki organiczne, które zawierają atomy węgla. Zostały one odkryte w 1912 roku.

Polski biochemik, odkrywca witamin, Kazimierz Funk nazwał odkryte przez siebie związki „vitamine” od słów Vita – życie oraz amine – związek chemiczny zawierający azot. Dopiero w 1920 roku zmieniono nazwę na witamina, ponieważ okazało się, że nie wszystkie witaminy są aminami.

Twój organizm do wzrostu, prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych (powstawanie energii w komórkach) oraz dla utrzymania zdrowia potrzebuje bardzo małych ilości witamin. Służą one w organizmie do produkcji enzymów i hormonów.

Organizm ludzki nie potrafi sam wytworzyć witamin, dlatego musisz je otrzymywać wraz z pożywieniem albo dostarczyć je w suplementach diety.

Znamy 13 witamin, a ty potrzebujesz każdej z nich. Witaminy nie są produktem spożywczym ani jego substytutem. Nie są one typowymi składnikami pokarmowymi – białkami, tłuszczami ani węglowodanami – nie dostarczają one kalorii, nie są materiałem budulcowym i bezpośrednio nie dostarczają energii. Mimo to Twój organizm potrzebuje witamin, aby zamienić substancje odżywcze w energię. Witaminy pełnią funkcję regulacyjną – wchodzą w skład enzymów, które uczestniczą w procesach metabolicznych.

Witaminy można podzielić na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach należą witaminy A, D, E i K – rozpuszczają się w tłuszczach, ale nie rozpuszczają się w wodzie. Te witaminy są gromadzone w naszym organizmie w tkance tłuszczowej oraz w wątrobie. Ponieważ możesz je magazynować, nie musisz ich codziennie przyjmować. Przyjmowanie zbyt dużych dawek tych witamin może spowodować problemy zdrowotne.

Witaminy rozpuszczalne w wodzie

Witaminy rozpuszczalne w wodzie nie mogą być magazynowane w organizmie przez dłuższy czas, gdyż rozpuszczają się one w wodzie, a ich nadmiar jest wydalany z organizmu wraz z moczem. Do witamin rozpuszczalnych w wodzie należą witamina C, witamina P oraz witaminy z grupy B. Nie możesz ich magazynować, a więc musisz otrzymywać je codziennie. Z tego względu trudno je przedawkować. Ich nadmiar jest wypłukiwany z organizmu i nie działa szkodliwie.

