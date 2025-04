Co to jest suplement diety?

Suplement diety jest to skoncentrowane źródło witamin, minerałów i mikroelementów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych, antyoksydantów, błonnika i substancji roślinnych oraz probiotyków, które pochodzą z normalnej żywności. Są one wyprodukowane w postaci tabletek, kapsułek, proszków lub płynów. Pomagają chronić nasz organizm przed szkodliwymi czynnikami, na które jesteśmy narażeni każdego dnia.

Dla kogo przeznaczone są suplementy?

Przede wszystkim dla zdrowych i aktywnych ludzi, ponieważ celem ich stosowania jest profilaktyka chorób. Aby dobrać odpowiedni dla siebie preparat zasięgnij porady specjalisty. Za zgodą lekarza suplement diety również może być stosowany u osób chorych, jako element wspomagający podstawowe leczenie.

Dlaczego warto stosować suplementy diety?

Nowoczesne tempo życia doprowadziło do zmian nawyków żywieniowych - coraz rzadziej gotujemy w domu i coraz częściej sięgamy po „fast food”. Nie mamy czasu na przygotowanie zdrowego posiłku. Coraz więcej osób prowadzi siedzący tryb życia. Poruszamy się samochodami, pracujemy przy biurkach, a jedyną aktywnością fizyczną wielu osób jest spacer od windy do samochodu. Większość produktów dostępnych w sklepach jest wysoce przetworzonych. Według obliczeń naukowców tylko 10% ludzi stosuje dietę ustaloną przez dietetyka. A przecież zapobiegać chorobom jest łatwiej niż je leczyć!

Niestety, taki styl życia prowadzi do niedoboru witamin, mikroelementów i składników odżywczych w naszym organizmie. W odpowiedzi na te potrzeby powstały suplementy diety.

Ryzyko przedawkowania!

W codziennej diecie dostarczamy naszemu organizmowi pewną ilość witamin i mikroelementów. Zawarte są one w warzywach, owocach, sokach, mięsach, kaszach, chlebie oraz mleku. Należy zatem uważać na odpowiednie dawki stosowanych suplementów. Jeżeli jemy dużą ilość produktów mlecznych, wybierzmy suplement, który zawiera niewielką ilość wapnia, lub go nie zawiera.

Szczególnie należy przestrzegać zalecanych bezpiecznych dawek dziennego spożycia! Zażywanie suplementów diety w nadmiernych ilościach może wywołać działania niepożądane.

Jeżeli bierzesz kilka różnych preparatów jednocześnie, to zwracaj uwagę na zawartość i ilość poszczególnych składników w danym suplemencie. Otrzymując ten sam składnik z różnych źródeł narażasz się na ryzyko przedawkowania i wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Pamiętaj, że w trakcie wizyty lekarskiej lub w aptece należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowanych lekach i suplementach, gdyż mogą one wzajemnie na siebie oddziaływać.