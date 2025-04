Osobom mającym problemy z nadwagą lub zaburzeniami przemiany materii proponujemy nowy preparat - YERBA Slim, zawierający skoncentrowane źródło Yerba Mate! YERBA Slim wspomaga odchudzanie, reguluje przemianę materii i zmniejsza uczucie głodu. Do tego dostarcza organizmowi najważniejsze witaminy i minerały – niezbędne do utrzymania prawidłowej diety. Yerba Slim w naturalny i zdrowy sposób pomaga utrzymać prawidłową masę ciała. Dba o naszą witalność i dobre samopoczucie.

Ekstrakt z Yerba Mate skutecznie wspomaga działanie kuracji odchudzających – reguluje przemianę materii i hamuje apetyt. Obniża poziom „złego” cholesterolu we krwi. Oczyszcza organizm z metali ciężkich i toksyn. Yerba Mate jest również źródłem wielu cennych witamin i mikroelementów, takich jak: żelazo, sód, potas, krzem, fosfor, wapno, magnez, witamina A, B1, B2, C, cholina, chlorofil, wapń, oraz licznych aminokwasów.

Kuracja odchudzająca YERBA Slim zawiera skoncentrowany ekstrakt z yerba mate, który nie tylko przyspiesza metabolizm, ale także blokuje wchłanianie tłuszczu. Korzystnie wpływa na układ trawienny, usprawnia procesy przemiany materii. Wspomaga odchudzanie oraz pomaga utrzymać prawidłową masę ciała. Nowy preparat - YERBA Slim - pozwala uwolnić organizm z toksyn, a dzięki szerokiemu spektrum składników odżywczych – poprawia naszą witalność i samopoczucie. Skoncentrowana w preparacie Yerba Mate dostarcza organizmowi witaminy i minerały niezbędne dla zdrowego i aktywnego trybu życia, co jest szczególnie ważne dla osób przestrzegających ścisłej diety. Dodatkowo likwiduje uczucie łaknienia, co daje poczucie komfortu osobom zmuszonym podczas kuracji odchudzających, do ograniczenia spożywania posiłków.

Kuracja YERBA Slim jest prosta i wygodna w stosowaniu. Wystarczy raz dziennie przed głównym posiłkiem, przyjmować jedną fiolkę preparatu, rozpuszczoną w szklance wody. Produkt nie powoduje skutków ubocznych, jest w pełni bezpieczny. Jedno opakowanie zawiera 14 fiolek (1 fiolka = 10 ml). Kuracja YERBA Slim dostępna jest w aptekach w całym kraju i kosztuje ok. 25 zł.

Suplement diety YERBA Slim polecany jest szczególnie osobom o słabej przemianie materii, z dużą skłonnością do szybkiego przybierania na wadze. Idealny dla osób wykonujących na co dzień pracę siedzącą, biurową, itp.

Cena detaliczna: ok. 25 zł

Produkt dostępny w aptece.