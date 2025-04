Budowa leku

Większość obecnie stosowanych leków jest zbudowana z jednej lub wielu substancji czynnych oraz z substancji pomocniczych. Substancja czynna jest to związek wykazujący działanie lecznicze. Natomiast substancją pomocniczą nazywamy związki decydujące o szybkości wchłaniania substancji leczniczej przez organizm oraz związki dodawane do substancji leczniczej w celu nadania jej odpowiedniej postaci, zwiększenia trwałości leku, poprawy wyglądu, smaku i zapachu.

Rodzaje substancji pomocniczych

Wśród wielu substancji pomocniczych warto wymienić:

• Substancje konserwujące

Chronią one preparat przed zmianami wywołanymi drobnoustrojami. Związki te uszkadzają błonę komórkową bakterii i mogą powodować ich śmierć. Substancje konserwujące stosowane są w kosmetykach oraz preparatach farmaceutycznych. Znane są one pod nazwą Parabeny (czytając ulotkę zwróć uwagę na: methylparaben, ethylparaben, propylparaben i buthylparaben).

Podczas stosowania leków zawierających parabeny na skórę może dojść do wystąpienia uczulenia. Związki te mogą wpływać na gospodarkę hormonami i z tego powodu budzą kontrowersje.

• Substancje utrzymujące wilgoć

Zapobiegają wysychaniu maści, kremów past i żeli. Jako przykład można tu podać dobrze nam wszystkim znaną glukozę.

• Substancje zwiększające lepkość

Celem ich stosowania jest utrzymanie prawidłowej konsystencji emulsji, maści i zawiesin. Ich dodatek zapobiega opadaniu substancji leczniczej na dno pojemnika. Przykładem tych substancji pomocniczych jest guma arabska, żelatyna, agar, wosk.

• Przeciwutleniacze

Zapobiegają one rozkładowi substancji leczniczych i pomocniczych, szczególnie, gdy lek jest zrobiony na bazie tłuszczów lub olejów. Przykłady przeciwutleniaczy to: witamina C, witamina E i inne

• Substancje zmiękczające

To właśnie one odpowiadają za to czy krem jest gęsty i trudny w rozsmarowaniu, czy lekki i puszysty.

• Substancje zapachowe

Są to przeróżne olejki eteryczne, np. mandarynkowy, miętowy, cytrynowy, lawendowy i inne.

Postać leku

Postać leku – jest to forma w jakiej podany jest lek. Ostateczną formę otrzymujemy w wyniku odpowiedniego procesu technologicznego z jednej lub wielu substancji leczniczych i pomocniczych.

Wyróżnić można następujące postaci leków:

Stałe – tabletki, proszki, granulaty, mieszanki ziołowe, kapsułki żelatynowe, drażetki (powlekane tabletki), czopki.

Płynne – roztwory i krople do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego, roztwory do wstrzykiwań oraz zawiesiny, syropy, nalewki, alkoholatury i wyciągi.

Półstałe – maści, kremy, żele, pasty, mazidła

Systemy terapeutyczne – przezskórne (plaster), doustne (tabletka), domaciczne i dopochwowe systemy terapeutyczne.