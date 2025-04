Przyczyny i istota schorzenia



Zapalenie ucha środkowego częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Jednym z powodów jest niedojrzały jeszcze układ immunologiczny (większa podatność na infekcje). Innym powodem może być przerost trzeciego migdałka, przebywanie w pomieszczeniach zanieczyszczonych dymem papierosowym, zbyt rzadkie przebywanie na świeżym powietrzu, oraz uwarunkowania anatomiczne.

Trąbka Eustachiusza (przewód łączący ucho środkowe z gardłem) jest u dzieci krótsza i położona bardziej pionowo. Przy katarze wydzielina może przedostawać się z gardła lub nosa do ucha. Utrudniony odpływ wydzieliny sprawia, że uwięzione w uchu środkowym drobnoustroje (bakterie, wirusy) namnażają się, wywołując stan zapalny.

Często też powodem infekcji uszu może być alergia pokarmowa. Produktami uczulającymi są najczęściej: mleko, ser i inne produkty nabiałowe.

Niedobór cynku i witaminy A z kolei skutkuje zmianami w komórkach ucha środkowego, co prowadzi do gromadzenia w nim płynu.

Objawy



U niektórych dzieci zapalenie ucha środkowego przebiega bez objawów. Dopiero wystąpienie ropnego wycieku z ucha sygnalizuje chorobę. Najczęściej jednak objawy są łatwe do zinterpretowania. Dzieci są wtedy płaczliwe, pobudzone, nie mogą spać, niemowlęta trą główką o poduszkę, przerywają ssanie, starsze trzymają się za bolące ucho. Zwykle przy zapaleniu ucha występuje wysoka gorączka, a czasem wymioty.

Tradycyjne metody leczenia



Zapaleniu ucha środkowego towarzyszy ból i gorączka. Z tego powodu uzasadnione jest zastosowanie u dzieci leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, takich jak ibuprofen lub paracetamol. Jako leczenie wspomagające można również zastosować olejek kamforowy. Należy wcierać 1-2 krople olejku z tyłu małżowiny usznej 3 razy dziennie. Wykazuje on działanie rozgrzewające.

Nie wolno podawać do ucha jakichkolwiek kropel, bez zaleceń lekarza, gdyż możesz trwale uszkodzić błonę bębenkową dziecka. W ten sposób może dojść nawet do głuchoty.

Obserwuj czujnie dziecko. Okres „uważnego wyczekiwania” wynosi 48-72 godziny.

Jeżeli po okresie „uważnego wyczekiwania”, nie ustąpią objawy zapalenia ucha środkowego lub w przypadku, gdy dziecko ma mniej niż 2. lata (24. miesiące), występuje silny ból ucha lub gorączka 39˚C, należy natychmiast zgłosi się do lekarza.

Naturalne metody leczenia



Jedną z naturalnych metod leczenia zapalenia ucha środkowego jest stosowanie kropli nalewki sporządzonej z Babki zwyczajnej (Plantago maior). Nalewka ta skutecznie niweluje dokuczliwe objawy zapalenia.

- Olejki eteryczne w postaci kropli do ucha

Zmieszać 5 części olejku lawendowego z 95 częściami oleju lnianego, lub z zachowaniem takich samych proporcji olejek szałwiowy z olejem lnianym. Krople należy stosować do każdego ucha o ile nie pojawi się wysięk.

- Okład z cebuli

Jedną cebulę kroimy na plastry, zawijamy je w ręcznik papierowy i ogrzewamy nad parą wodną, następnie naciskamy, tak aby cebula puściła sok, przykładamy do bolącego ucha, przymocowując opaską lub szalem. Ważne jest, aby kompres objął też rejon za uchem. Dzięki temu ustąpi obrzęk śluzówek nosa i gardła oraz dokuczliwy ból ucha.

Inne zalecenia



Dzieciom chorym na zapalenie ucha można podawać witaminę C w dawce 1000 mg trzy razy dziennie oraz cynk w dawce 15 mg dziennie (nie dłużej jednak niż dwa - trzy tygodnie).

Niezwykle skuteczne w leczeniu ostrych i gwałtownie rozwijających się stanów zapalnych ucha, są preparaty homeopatyczne szczególnie Bellladonna.

Watro też zmodyfikować dietę dziecka. W czasie leczenia należy unikać podawania dziecku cukru rafinowanego i oczyszczonych produktów spożywczych.

Skuteczność domowych metod walki z bólem ucha (zatykanie otworu słuchowego zewnętrznego, ciepłe lub zimne okłady, rozgrzewanie z użyciem lampy), jak i leków homeopatycznych nie została potwierdzona w prawidłowo przeprowadzonych badaniach z grupą kontrolną.

