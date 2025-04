fot. Fotolia

Po witaminę C w różnej postaci sięgamy w wielu sytuacjach, z nadzieją, że pomoże nam ona w poradzeniu sobie z różnymi dolegliwościami. Niewątpliwie witamina C ma zbawienny wpływ zarówno na wygląd, jak i na zdrowie oraz samopoczucie. Zwana jest molekułą życia. Warto jednak poznać najważniejsze fakty i mity na temat kwasu askorbinowego, by korzystać z jego dobroczynnego wpływu w odpowiedni sposób.

Mity na temat witaminy C



Witamina C zwalcza przeziębienie i grypę



To błędny sposób myślenia. Witamina C pozwala co prawda na przyspieszenie syntezy białych krwinek, ale ten proces nie następuje błyskawicznie. W czasie toczącej się infekcji może pomóc m.in. przez uszczelnienie i wzmocnienie naczyń krwionośnych, ale samo jej stosowanie na pewno nie pomoże ostatecznie wygrać z chorobą.

Nasz organizm sam wytwarza witaminę C



Niestety organizm człowieka, jako jedynego ssaka, nie potrafi wytworzyć samodzielnie witaminy C, dlatego musi dostarczyć ją z zewnątrz, dzięki odpowiedniej diecie albo przyjmując suplementy o sprawdzonym składzie. Warto sięgać po preparaty bazujące na naturalnych składnikach, bowiem są one lepiej przyswajalne przez organizm.

Witamina C syntetyczna praktycznie się nie wchłania, jest wydalana z moczem i powoduje jedynie jego zakwaszenie.

Niedobór witaminy C nie daje żadnych objawów



Gdy brakuje witaminy C, pojawiają się bardzo charakterystyczne objawy, m.in.: zmęczenie, podatność na infekcje, brak apetytu, bóle mięśni, stawów i kości oraz stany zapalne w jamie ustnej. Najbardziej znana jednostka niedoboru tej witaminy to szkorbut (krwawienie z dziąseł i wypadanie zębów). Na szczęście tak duże jej niedobory w obecnych czasach są bardzo rzadkie.

Fakty na temat witaminy C



Witamina C wspomaga układ krwionośny



To, że witamina C wspomaga układ krwionośny, jest niezaprzeczalne. Witamina C uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne przez co zapobiega tworzeniu się sińców, krwotoków oraz krwawieniom dziąseł. Jednocześnie obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Witamina C działa zbawiennie na metabolizm



Witamina C sprzyja metabolizmowi tyrozyny – związanej z prawidłową pracą tarczycy oraz przysadki mózgowej, kwasu foliowego (wpływającego m.in. na prawidłowy wzrost komórek) oraz tryptofanu (związku, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu). Ponadto hamuje utlenianie cholesterolu (bardzo ważne w profilaktyce tworzenia się blaszek miażdżycowych), pomaga w przyswajaniu żelaza.

Większość zwierząt nie wie, co to jest zawał serca, ponieważ ich organizm produkuje witaminę C. Niedźwiedzie i inne zwierzęta zapadające w sen zimowy nie cierpią na zawały serca (cholesterol 400 do 600 mg/dl), ponieważ ich tętnice chronione są przez endogenną witaminę C!

Witamina C odmładza



Pośrednio witamina C wpływa zbawiennie na formowanie i utrzymywanie się kolagenu potrzebnego do odbudowy starzejących się komórek skórnych. Regularne spożywanie owoców i warzyw bogatych w witaminę C zmniejsza znacząco ryzyko zachorowalności na nowotwory. Ma silne właściwości antyoksydacyjne.

Naturalna witamina C – dlaczego warto?



Syntetyczna witamina C – izomer prawoskrętny – jest bardzo nisko przyswajalny;

Naturalna witamina C – izomer lewoskrętny – wysoko przyswajalny;

Naturalna witamina C występuje w towarzystwie bioflawonoidów zwiększających wchłanianie jej do komórek;

Zalecana dawka to 200 mg dziennie, natomiast doktor Linus Pauling przyjmował nawet 18 g dziennie i dożył 94 lat;

My zalecamy dzienną dawkę pomiędzy 1000 a 2000 mg.

