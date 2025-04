Bzyczące rytmicznie stadko komarów jest w stanie zatruć każdy letni spacer i każde popołudniowe spotkanie w gronie przyjaciół. Prawdziwą udręką jest jednak swędzenie następnego dnia, kiedy odkrywamy na ciele ślady ukąszeń tych rozsmakowanych w ludzkiej krwi stworzeń. Podobno istnieje wiele domowych sposobów na złagodzenie skutków bezpośrednich spotkań z małymi krwiożercami. Jeżeli jednak chciałbyś specyfik łagodzący mieć zawsze pod ręką, sięgnij po dostępny w aptece żel kojący o nawie ALPA Leśna.

Tym bardziej, że ALPA Leśna Żel łagodzi również bóle mięśni po wysiłku – a lato to wszak okres, kiedy staramy się nadrobić całoroczne lenistwo i odkrywamy w sobie żyłkę sportowca, narażając swoje mięśnie i stawy na różnego rodzaju urazy. ALPA Leśna w żelu wmasowana w skórę zmniejsza dolegliwości bólowe, relaksuje i daje poczucie odprężenia. W przypadku bólu głowy najlepsze rezultaty można osiągnąć, wcierając preparat w skronie i kark.

ALPA Leśna to spirytusowa mikstura ziołowa o wszechstronnym działaniu stworzona na bazie wyciągów roślinnych i olejków eterycznych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz regenerującym (olejek goździkowy, eukaliptusowy, anyżowy, tymiankowy, lawendowy, rozmarynowy, kosodrzewinowy, cynamonowy, kubebowy).

Dodatek ekstraktu żywicznego z sosnowych igieł sprawia, że żel kojąco pachnie lasem. Przyda się też, jeżeli przytrafi się nam letnia infekcja dróg oddechowych, przeziębienie albo inne dolegliwości grypopodobne. Stosowana do nacierania i masażu klatki piersiowej oraz pleców albo do inhalacji pobudza ukrwienie, działa rozgrzewająco i wykrztuśnie.

Tuba o pojemności 50 ml preparatu ALPA Leśna Żel kosztuje ok. 7,50 zł.