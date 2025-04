Historia Żeń-szenia



Żeń-szeń (Panax ginseng) występuje w cienistych lasach górskich Azji, od Nepalu po Mandżurię i Koreę. Zwany jest również wszechlek żeń-szeń.

Lekarze z Chin, Japonii i Półwyspu Koreańskiego nie pozwalali umrzeć choremu bez zaaplikowania tego leku. Wierzono, że wszechpotężny duch gór zsyła na ratunek ludzkości ten lek o kształcie człowieka. Jeszcze w XIX w. korzeń ten był 18 razy droższy od złota.

Korzeń Żeń-szenia został przywieziony do Hiszpanii w 1000 r. przez mauretańskiego żeglarza, Ibn-Cordobę. Nie znalazł jednak zastosowania leczniczego. Następnie sprowadził go do Europy Marco Polo w XIII w. Na większą skalę był sprowadzany przez Holendrów.

Działanie Żeń-szenia



W lecznictwie stosowany jest korzeń lub korzeń z zielem. Zawierają one ginsenozydy, które działają psychopobudzająco, podnoszą wydolność fizyczną i sprawność seksualną. Co ciekawe, poszczególne ginsenozydy różnią się rodzajem i siłą działania. Niektóre wykazują działanie uspokajające, a inne działają pobudzająco oraz przeciwdziałają zmęczeniu.

Wyciągi z korzenia lub sproszkowany korzeń Panax ginseng obniżają poziom cholesterolu, podnoszą poziom adrenaliny i noradrenaliny w surowicy krwi powodując wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Badania na zwierzętach wykazały działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, ochronne w stosunku do komórek wątroby (hepatoprotekcyjne), przeciwutleniające, podnoszące sprawność i wytrzymałość organizmu oraz działanie immunostymulujące. Stwierdzono również, iż Żeń-szeń pozytywnie wpływa na zdolności przystosowawcze organizmu do zmian warunków otoczenia, w tym również do stresu.

Żeń-szeń dla sportowców



W badaniach na sportowcach udowodniono, że ginsenozydy podnoszą sprawność organizmu i przeciwdziałają zmęczeniu. Uważa się, iż działanie takie jest osiągane poprzez hamowanie produkcji kwasu mlekowego.

Żeń-szeń dla seniorów



Panax ginseng jest stosowany w geriatrii w celu opóźnienia procesów starzenia się. U ludzi starszych przyczynia się on do zwiększenia ruchliwości, koncentracji uwagi i polepszenia pamięci. Niestety efekty te można uzyskać dopiero po wielotygodniowym stosowaniu preparatu zawierającego wyciąg z Żeń-szenia.

Jak stosować?



Zaleca się stosować preparat po rozpuszczeniu w niewielkiej ilości płynu, najlepiej soku owocowego. Preparat z żeń-szenia należy przyjmować rano lub w południe, jeden raz na dobę.

Żeń-szeń może być stosowany nie dłużej niż przez 2 miesiące. Po dwutygodniowej przerwie można powtórzyć kurację.

Preparaty z Żeń-szenia nie są wskazane dla osób z wysokim ciśnieniem. Ponadto długotrwałe podawanie dużych dawek może spowodować skoki ciśnienia, niepokój i bezsenność.