Zgorzel zęba jest w zasadzie zgorzelą miazgi zębowej. Jest stanem zapalnym tkanki wypełniającej jamę zęba. Źródłem są namnażające się bakterie. Gdy dojdzie do uszkodzenia miazgi, rozpocznie się gnicie zęba, a konkretnie jego wnętrza.

Miazga to tkanka unerwiona i unaczyniona, odżywia ząb, pełni funkcję czuciową i obronną. Jeśli dojdzie do uszkodzenia miazgi i rozwoju stanu zapalnego, pojawią się bakterie, które zapoczątkują proces gnilny. Ważne, aby szybko rozpocząć leczenie, zanim dojdzie do nieodwracalnego obumarcia tkanek.

Najczęstszą przyczyną powstawania zgorzeli zęba jest nieodpowiednia higiena jamy ustnej. Ważne jest, aby nie dopuszczać do zalegania resztek pokarmowych w jamie ustnej i między zębami, regularnie szczotkować zęby i nitkować zęby i chodzić na kontrole do stomatologa raz w roku.

Również nieleczona próchnica może wpłynąć na rozwój procesu gnilnego miazgi zęba. Bakterie mogą łatwo przedostać się do wnętrza zęba i doprowadzić do zgorzeli.

Dieta też może wpływać na stan zdrowia zębów - zbyt duża ilość cukrów ułatwia rozwój próchnicy.

Zdarza się, że zgorzel zęba będzie się rozwijać, nie dając żadnych objawów. Często jednak towarzyszą jej nieprzyjemne dolegliwości:

ból zęba - wzmaga się podczas nagryzania,

gnilny zapach z ust,

nadwrażliwość zęba,

przebarwienie i zmatowienie zęba,

zmienione poczucie smaku.

Mogą pojawić się też objawy nie miejscowe, lecz dotyczące ogólnie organizmu, jak gorączka, osłabienie i złe samopoczucie.

Jeśli zauważysz u siebie jeden z powyższych objawów, koniecznie zgłoś się do lekarza stomatologa. Zgorzel trzeba leczyć i im szybciej to nastąpi, tym lepiej. Tabletki przeciwbólowe tylko złagodzą objawy, ale nie wyleczą przyczyny choroby.

Dentysta zbada zęby, wykona zdjęcie rentgenowskie RTG. Jeśli diagnoza potwierdzi zgorzel, potrzebne będzie leczenie kanałowe. Cel to usunięcie bakterii odpowiadających na stan zapalny. Po usunięciu chorych tkanek, oczyszczeniu, zdezynfekowaniu i wypłukaniu kanałów, osuszeniu i wypełnieniu, odbudowuje się tkanki zęba. Czasem można leczenie zakończyć podczas jednej wizyty, czasem potrzeba dwóch lub więcej.

W niektórych przypadkach, gdy osoba zbyt późno zgłosi się do lekarza, może być konieczne usunięcie zęba (ekstrakcja). W zaawansowanych przypadkach potrzebne jest dodatkowe leczenie antybiotykami.

Na szczęście metody leczenia w gabinetach dentystycznych są na tyle nowoczesne i rozwinięte, że w wielu przypadkach da się uratować ząb. Minus - takie leczenie zwykle trzeba przeprowadzić prywatnie, gdyż na wizytę w ramach NFZ zbyt długo się czeka (w przypadku zgorzeli czas się liczy).

Utrata zęba to tylko jedno z możliwych następstw zgorzeli. Powikłania nieleczonego procesu zapalnego i gnilnego może doprowadzić do poważnych i niebezpiecznych chorób:

