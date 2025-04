Zimą i wczesną wiosną nasze dzieci bardzo łatwo "łapią" uciążliwe infekcje, zwłaszcza przeziębienie. Aby uniknąć wyrzutów sumienia, że nie zrobiliśmy nic, aby temu zapobiec, zdecydujmy się na preparat podnoszący ogólną odporność ich organizmu.

Skład preparatu Aloes Young z dodatkową porcją naturalnej witaminy C skomponowano tak, aby zaspokajał potrzeby organizmu dzieci i nastolatków oraz wpływał na ich prawidłowy rozwój. Producent - firma Alter Medica - poleca go szczególnie dzieciom i młodzieży w wieku 4-16 lat. Dzięki zawartości soku z aloesu i witaminy C preparat wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólnie wzmacnia organizm. Pomaga zapobiegać anemii, bierze udział w procesach uzyskiwania energii z pożywienia, wspomaga zwalczanie infekcji. Aloes Young składa się w 99,7% z soku pozyskiwanego z miąższu - pozbawionych skórki - liści aloesu zwyczajnego. To ważne zastrzeżenie, bo w skórce liżci znajduje się aloina - glikozyd o silnym działaniu przeczyszczającym.

Aloes Young z naturalną witaminą C w opakowaniu o objętości 500 ml kosztuje ok. 22 zł i można go kupić w dobrych aptekach i sklepach zielarskich albo zamówić na stronie www.aptekaglowna.pl.