Dlaczego zioła oddziałują z lekami?



Zioła lecznicze wchodzą w interakcje z lekami przepisywanymi na receptę ze względu na zawarte w ziołach substancje, takie jak: alkaloidy, flawonoidy, furanokumaryny, glikozydy, terpeny, antocyjany, katechiny, aminy biogenne, saponiny, antranoidy, śluzy i wiele innych. Związki wchodzące w skład ziół mogą wpływać na wchłanianie leków, ich metabolizm czy nawet wydalanie.

Niektóre składniki ziół wpływają bezpośrednio na metabolizm substancji czynnej leku, powodując zmniejszenie lub zwiększenie stężenia leku we krwi. Wpływa to na skuteczność terapii. Zmniejszenie stężenia leku we krwi prowadzi do braku skuteczności leczenia, natomiast zwiększenie wchłaniania i stężenia leku we krwi powoduje wzrost działania toksycznego leku. Takie oddziaływanie zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku, co nierzadko poważnie zagraża zdrowiu i życiu pacjenta.

Rośliny i zioła o działaniu przeczyszczającym, dodawane do mieszanek odchudzających



Zioła lub inne rośliny o działaniu przeczyszczającym zawierają w swoim składzie antrachininon czy antranole. Należą do nich rzewień lekarski i szakłak amerykański, które znajdują się często w mieszankach ziół o działaniu odchudzającym. Poprzez zwiększenie perystaltyki jelit mogą one zmniejszać w wchłanianie niektórych leków.

Rośliny o działaniu powlekającym



Rośliny zawierające śluz, takie jak: len zwyczajny, babka lancetowata, prawoślaz lekarski, stosowane są wewnętrznie w różnych wskazaniach – w stanach zapalnych przewodu pokarmowego lub dróg oddechowych jako środki osłaniające i powlekające, również są stosowane w zaparciach jako łagodne środki przeczyszczające; zewnętrznie na skórę, jako surowce o działaniu zmiękczającym i przeciwzapalnym. Działanie śluzów jest tylko miejscowe, ponieważ nie wchłaniają się one z przewodu pokarmowego.

Oddziaływanie roślin o działaniu powlekającym z lekami polega na tym, iż surowce te powlekają śluzówkę jelita śluzem, na skutek czego lek nie jest w stanie przejść ze światła jelita do naczyń włosowatych. W ten sposób dochodzi do osłabienia wchłaniania leku.

Jak uniknąć interakcji między ziołami a lekami?



Aby uniknąć interakcji leków z ziołami, nie zażywaj suplementów na własną rękę, bez konsultacji z prowadzącym lekarzem lub Twoim farmaceutą.

Zawsze informuj lekarza o stosowanych suplementach witaminowych, mineralnych, ziołowych i roślinnych.

Gdy idziesz na wizytę do lekarza, sporządź listę leków i suplementów, które zażywasz. Przygotuj na kartce pytania, które chcesz skonsultować z lekarzem.

Kupując jakiekolwiek preparaty bez recepty, skonsultuj się z Twoim farmaceutą. Poinformuj go o przyjmowanych lekach.