Każda z nas chciałaby jak najdłużej zachować młodzieńczy wygląd. Jeśli otrzymałaś od rodziców geny długowieczności, masz szansę do późnego wieku zachować rewelacyjną formę. Ale geny to nie wszystko. Coraz więcej badań przemawia za tym, że nasz wiek biologiczny, w przeciwieństwie do metrykalnego, w dużym stopniu zależy od stylu życia. W ramce obok znajdziesz wskazówki, jak zmienić swoje nawyki, by cofnąć czas. O powstrzymaniu starzenia trzeba pomyśleć już około trzydziestki. Chociaż w tym wieku wciąż czujesz się fantastycznie, twój organizm ma już za sobą lata szczytowej formy.

Dobre nawyki - ile lat zyskujesz:

niepalenie - zyskujesz 6 lat

30-minutowy trening raz w tygodniu - zyskujesz 2 lata

właściwe odżywianie - zyskujesz 4 lata

prawidłowa waga ciała - zyskujesz 3 lata

6–8 godzin snu na dobę - zyskujesz 2 lata

unikanie alkoholu - zyskujesz rok

dbanie o zęby i dziąsła - zyskujesz 2 lata

udany związek - zyskujesz 3 lata

unikanie konfliktów - zyskujesz 0,5 roku

duża liczba przyjaciół - zyskujesz rok

Katarzyna Michalska