Przeziębienie to nie jedyna choroba, która może Cię dopaść. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkim obciążeniom podlega nasza skóra czy układ odpornościowy. Pomóż im Cię chronić.



1. Stale zmarznięte stopy

Najczęściej to oznaka złego krążenia krwi i niskiego ciśnienia. Krew nie dociera swobodnie do nóg. Efekt – wychłodzone stopy. Niska temperatura na dworze zwiększa tę dolegliwość.

- Przed położeniem się spać zastosuj kurację rozgrzewającą nogi. Do miski z ciepłą wodą dodaj 5 kropel olejku eukaliptusowego i zanurz stopy na 10-15 minut. Dokładnie je osusz i natychmiast załóż wełniane skarpetki, by utrzymać ciepło.

- Nacieraj je spirytusem kamforowym.

- Rano i wieczorem trzykrotnie powtórz następujące ćwiczenie: na przemian zginaj i prostuj palce stóp, potem krąż obiema stopami, poruszając nimi w kostkach: 3 razy do wewnątrz i 3 razy na zewnątrz. Podciągnij stopy i wyprostuj.

2. Nadmierne pocenie

- Pomoże kąpiel ściągająca. 1/4 kg kory dębowej namocz na 3 godz. w 5 litrach wody, gotuj 20 minut, przecedź. Odwar wlej do wanny z wodą o temp. 38°C. Kąp się 15 minut dwa razy w tygodniu.

3. Kłopoty z przespaniem całej nocy

Problemy ze snem często spowodowane są niedoborem światła słonecznego. Objawy? Wieczorem długo nie możesz zasnąć, w nocy budzisz się nawet kilka razy i rano wstajesz zmęczona.

- Na 6 godzin przed pójściem spać zrezygnuj z picia kawy, mocnej herbaty i coca-coli. Zawierają pobudzającą kofeinę.

- Kolację jedz co najmniej na 3-4 godziny przed położeniem się do łóżka. Pójdziesz spać odprężona, bo układ trawienny już zakończy pracę.

- Nie przegrzewaj sypialni. W temperaturze powyżej 24°C śpimy płytko i niespokojnie. Optymalna to 18-21°C.

- Połóż pod głowę woreczek wypełniony chmielem, dziurawcem i liśćmi lawendy. Ich aromatyczna woń przywołuje sen.

4. Kiepska morfologia

Musisz dostarczyć organizmowi więcej żelaza. Lekarz dobierze odpowiednią dawkę leku. Oprócz tabletek z żelazem, przyjmuj:

- zioła regenerujące czerwone krwinki, np. wyciąg z pokrzywy, wyciąg z jeżówki lub zestaw multiwitaminowy z żelazem.

5. Przeziębienie, gorączka, dreszcze

Zapytaj w aptece lub sklepie zielarskim o herbatki napotne. Zawierają takie zioła, jak czarny bez, lipa czy owoc dzikiej róży. Po wypiciu dużej porcji herbatki załóż ciepłą piżamę i połóż się do łóżka. Niedługo zaczniesz się pocić – co 2 godziny wycieraj się do sucha i jak najczęściej zmieniaj pościel. Wraz z potem organizm wydali toksyny, a ciepło pobudzi Twój system immunologiczny. Dzięki temu znacznie szybciej wyzdrowiejesz!

Pamiętaj!

Kiedy masz gorączkę, Twój organizm wraz z potem traci wiele niezbędnej wilgoci. Potrzebujesz zatem uzupełnienia utraconych płynów. To właśnie ich niedobór wywołuje uporczywe bóle głowy i nie pozwala opaść temperaturze. Dlatego musisz bardzo dużo pić – to nie tylko poprawi samopoczucie, ale też pozwoli szybciej wrócić do zdrowia.

6. Atak migreny

Przyczyną może być długie przebywanie w dusznym i przegrzanym pomieszczeniu. Również zwykłe przeziębienie wywołuje ostry ból głowy.

- Rozpoczynający się atak złagodzisz, a nawet zahamujesz, biorąc długi i gorący prysznic. Strumień wody skieruj na kark.

- Wypij filiżankę mocnej kawy – kofeina poprawia dokrwienie mózgu i w ten sposób łagodzi ból.

- Skorzystaj z akupresury - przez 2-3 minuty silnie uciskaj punkty zlokalizowane na początku i końcu brwi oraz punkt między brwiami przy nasadzie nosa.

- Naklej na skronie plasterki przeciwmigrenowe.

7. Ból gardła

- Co godzinę płucz je ciepłą słoną wodą – łyżeczka soli na szklankę wody. Sól ma właściwości ściągające, przeciwzapalne, zmniejsza ilość śluzu drażniącego gardło.

- Ssij cukierki szałwiowe – zmniejszają bolesność i przekrwienie śluzówki gardła.

- Obłóż szyję ręcznikiem zmoczonym w letniej wodzie, a potem owiń go suchym. Trzymaj do 15 minut i powtarzaj zabieg co 2–3 godziny.

8. Przemęczenie, uczucie rozbicia

Stosuj olejki eteryczne – pochodzą z substancji, które są częścią systemu odpornościowego roślin, działają bakteriobójczo również na mikroby atakujące ludzi. Skutecznie czyszczą drogi oddechowe.

Działają: relaksująco, zmniejszają obrzęk błony śluzowej, obniżają ciśnienie w zatokach przynosowych, łagodzą bóle gardła i głowy.

Ekspresowa pomoc – wlej kilka kropli olejku do kominka aromaterapeutycznego lub rozcieńcz gorącą wodą i wdychaj opary.

Kojący masaż – aromatyczny olejek do masażu przygotujesz sama: zmieszaj 15 kropli olejku eterycznego z 1/5 szklanki oleju roślinnego.

Uspokajająca kąpiel – do wanny z ciepłą wodą wlej 10-15 kropli olejku.

Uwaga! Olejki w nadmiarze uczulają.

9. Słabe paznokcie

Zastosuj kurację z wyciągiem ze skrzypu polnego z witaminami – zawiera m.in. krzem ułatwiający tworzenie białek – kolagenu i elastyny, więc znacznie poprawia wygląd skóry i paznokci.

10. Katar i kaszel

Z badań wynika, że 25% amerykańskich lekarek zamiast leczyć się podczas przeziębienia... pije wodę. Takie przypadłości, jak katar, kaszel czy stan podgorączkowy, organizm zwalcza sam. Domowe czy apteczne sposoby poprawiają tylko samopoczucie.

Dlaczego trzeba pić wodę?

- Chłodzi organizm (2 litry chłodnych płynów w ciągu doby mogą obniżyć temperaturę nawet o 1 stopień).

- Nawilża suche śluzówki, co pomoże przy katarze i kaszlu.

- Duże ilości płynów (ok. 3,5 litra na dobę) wypłukują z organizmu toksyny.

Pamiętaj: jeżeli będziesz piła mało, produkty uboczne przemiany materii zaczną się odkładać w nerkach. To może doprowadzić do ich niewydolności.

11. Skóra łydek się łuszczy

Jeśli przebywasz w suchych pomieszczeniach i często nosisz rajstopy, tracisz dużo wody z tkanek podskórnych.

- Jedz produkty bogate w witaminę E: orzechy, awokado, oliwę z oliwek. Witamina ta chroni lipidy naskórka.

- Dwa razy dziennie nakładaj na nogi balsam nawilżający lub zwykłą oliwkę dla niemowląt. Kosmetyk będzie bardziej skuteczny, jeśli wklepiesz go bezpośrednio po kąpieli w wilgotną jeszcze skórę.

- Nawilżaj skórę od wewnątrz – pij 2 litry wody dziennie.

12. Bardzo często chorujesz

Stosuj środki wzmacniające odporność organizmu – zwiększają odporność, chronią naczynia krwionośne, przyspieszają gojenie ran.

13. Ręce pierzchną

Przed pójściem spać wmasuj w dłonie grubą warstwę kremu do rąk. Już rano dłonie będą wyglądały dużo lepiej, bo krem nawilży je i wygładzi. By nie zabrudzić pościeli, zakładaj bawełniane rękawiczki. Dla lepszego efektu wetrzyj krem 3-4 razy w ciągu dnia. Do mycia rąk nie używaj gorącej wody – usuwa ze skóry warstwę ochronną, zabezpieczającą dłonie przed utratą wilgoci. Nie wychodź bez rękawiczek!

14. Zaobserwowałaś objawy grzybicy stóp

- Wymocz stopy w czarnej herbacie (6 torebek na litr ciepłej wody). To pomoże wysuszyć zakażenie i złagodzi swędzenie, bo kwas tiaminowy zawarty w herbacie ma właściwości łagodzące i niszczące zarodniki grzybów.

- Do miski z ciepłą wodą dodaj 4 zmiażdżone ząbki czosnku i łyżkę czystej wódki. Mocz stopy przez kwadrans, a potem dokładnie osusz. To poprawi kondycję stóp, bo czosnek ma właściwości przeciwgrzybicze, a alkohol – bakteriobójcze.

15. Podziębiłaś pęcherz

Tej dolegliwości często towarzyszy ból przy oddawaniu moczu. Lekarz przepisze Ci leki przeciwzapalne.

- By przyspieszyć wyleczenie, zrób napar jęczmienny. 2 łyżki łuskanych ziaren gotuj przez godzinę w 2 litrach wody. Odcedź płyn, dodaj sok z połowy cytryny i 1 łyżeczkę miodu. Pij co 20 minut po szklance.

- Pomoże też sok żurawinowy – pij co najmniej 2 szklanki dziennie. Substancje zawarte w żurawinach utrudniają bakteriom przyleganie do ścianek układu moczowego, więc szkodliwe drobnoustroje zostaną szybko wydalone z moczem.

16. Twoje włosy szybko się przetłuszczają

- Odżywiaj włosy ziołową płukanką. Zmieszaj po łyżeczce rumianku, nagietka, lawendy i szałwii. Następnie zalej dwiema szklankami wrzątku i parz przez pół godziny. Odcedź, dodaj 1 łyżkę octu ziołowego. Stosuj do płukania włosów i skóry głowy 3–4 razy w tygodniu. Napar zmniejsza wydzielanie łoju.

- 2–3 razy w tygodniu wcieraj w skórę głowy olejek rozmarynowy lub lawendowy. 3-4 krople olejku nałóż na opuszki palców i masuj głowę okrężnymi ruchami przez 5 minut. Taki masaż działa tonizująco i dodaje włosom blasku.

17. Rozbolało Cię ucho

- Idź do lekarza – ta infekcja wymaga przyjmowania antybiotyku.

- By wspomóc kurację, na pół godziny przyłóż do ucha ciepły okład z wymieszanych pół na pół otrąb i soli kuchennej, ogrzewanych przez 15 minut w piekarniku w temperaturze 80°.

- Dwa razy dziennie smaruj okolice ucha olejkiem rumiankowym – działa przeciwzapalnie.

18. Męczy Cię mokry kaszel

Śpij z jedną dodatkową poduszką pod głową. To wystarczy, by bez pomocy lekarskiej skutecznie osuszyć górne drogi oddechowe. Jeśli jest Ci za wysoko i niewygodnie, najpierw umieść pod materacem mały jasieczek. Stopniując zmianę kąta, przyzwyczaisz się do wyższego podgłówka.

19. Usta pękają

- Zmieszaj łyżeczkę kremu nawilżającego z połową łyżeczki miodu. Nałóż grubą warstwę na wargi. Po 10 minutach zetrzyj resztki.

- Zaparz torebkę czarnej herbaty. Jeszcze ciepłą przyłóż do ust na 5 minut. Powtarzaj zabieg 4 razy dziennie, za każdym razem używając nowej torebki.

Anna Leo-Wiśniewska

Współpraca: Katarzyna Piwowarczyk