Fot. Fotolia

Większość osób poniższe ćwiczenia wykonuje bez trudu. Niekiedy jednak, aby nam się udało, trzeba czasu i praktyki. Nie zrażajmy się zatem, nawet jeśli wydaje się, że coś idzie nie tak, jak powinno.

Reklama

Ćwiczenie 1. Odczuwanie swojego palca

Przytrzymujemy palec w powietrzu i poświęcamy około dwóch minut na odczuwanie w nim możliwie największej liczby doznań. Dostrajamy się do nich i skupiamy na intensyfikacji swojej świadomości.

Czujemy skórę otaczającą nasz palec. Być może uda nam się nawet poczuć przepływ krwi. Użyjmy swojej wyobraźni i sprawdźmy, czy potrafimy wyczuć obecność paznokcia oraz doznania obecne pod nim. Sekret tkwi w tym, aby wykorzystując skoncentrowaną uwagę, odczuć swój palec całkowicie.

Wszystkie doznania są dobre. Nawet jeśli nie pojawiają się żadne, użyteczna jest już sama umiejętność wkładania wysiłku w odczuwanie doznań oraz skupianie się na swoim palcu, ponieważ energia siły życiowej pozostaje wtórna do świadomości ciała.

Zobacz także: Na czym polegają techniki relaksacyjne?

Ćwiczenie 2. Odczuwanie całego ciała

W tym ćwiczeniu staramy się ogarnąć własną świadomością całe ciało – od stóp do czubka głowy, potem wzdłuż ramion, do środka i na zewnątrz dłoni.

Na początku możemy zacząć od odczuwania stóp. Przez bardzo krótką chwilę głaszczemy je (może to zrobić towarzysząca nam osoba), po czym sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie odtworzyć doznanie w stopach tylko za pomocą intencji.

Następnie głaszczemy swoje nogi, przy czym długość pociągnięcia dłońmi za każdym razem powinna wynieść około 30 centymetrów. Po każdym takim 30-centymetrowym fragmencie przerywamy głaskanie i odtwarzamy doznanie w swoim umyśle. W ten sposób postępujemy z resztą ciała, kierując się w stronę głowy, a następnie schodząc wzdłuż ramion do dłoni.

Dzięki temu ćwiczeniu możemy nauczyć się ogarniania fizyczną świadomością całego swojego ciała wyłącznie za pomocą intencji.

Nie musimy być w tym biegli, należy jednak nabrać trochę doświadczenia w uświadamianiu sobie własnego ciała i generowania doznań z niego płynących. To ćwiczenie, jeśli dobrze wykonane, powinno dać nam przyjemność. Nie starajmy się wykonywać go perfekcyjnie. Jeśli mamy z nim problem, pozwólmy, by nasz umysł, za sprawą intencji, przemieszczał naszą świadomość poprzez różne części ciała.

Niektóre osoby nigdy nie rozwijają zdolności odczuwania doznań w swoim ciele, jednak mimo to odnoszą spektakularne rezultaty, stosując DK. Trzeba tylko dołożyć wszelkich starań, aby do całego swego ciała wnieść świadomość.

Reklama

Ćwiczenie 3. Oddychanie

Świadome oddychanie wzmacnia energię siły życiowej. Kiedy stosujemy dotyk kwantowy, musimy oddychać głębiej niż zazwyczaj. Dobrze jest zacząć od prostej techniki oddechowej 4x4. Polega ona na tym, że zarówno przy wdechu, jak i przy wydechu liczymy do czterech. Głębokie oddychanie jest wskazane przy każdej przeprowadzanej sesji. Spróbujmy teraz przez kilka minut pooddychać w ten sposób.

Uważajmy jednak, aby nie dostać przy tym zawrotów głowy.

Świadome oddychanie pomaga w utrzymaniu swojej energii na bardzo wysokim poziomie. Osoby stosujące tę technikę cieszą się dobrym samopoczuciem i nie wykazują oznak zmęczenia czy wyczerpania ani podczas sesji, ani już po niej.

Fragment pochodzi z książki „Kwantowy przełom. Rewolucja w uzdrawianiu” autorstwa R. Gordona (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz także: Mudry - jak je wykonać by leczyły schorzenia?