Pojawiają się, gdy skóra na stopach jest bardzo sucha, nosimy niewłaściwe obuwie, mamy nadwagę. Aby uporać się z tym problemem, należy przede wszystkim odpowiednio nawilżyć skórę i systematycznie usuwać zrogowacenia.

1. Kąpiel zmiękczająca. Wymieszaj po łyżce siemienia lnianego, nasion kozieradki, rumianku i babki. Dwie łyżki mieszanki zalej szklanką wrzątku. Parz 10 minut, przecedź. Wlej do miski, dolej wody, aby kąpiel miała temp. ok. 30 st. C. Mocz nogi 15 minut.

2. Peeling. Do garści gruboziarnistej soli dodaj 10 kropli witamin A+E. Takim peelingiem masuj pięty dwa razy w tygodniu.

3. Kompres. Wymieszaj łyżkę oliwy, łyżeczkę soku cytrynowego. Posmaruj pięty na noc.