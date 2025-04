Higiena intymna jest niezwykle ważna. Okolice te często są narażone na niekorzystne działanie mikroorganizmów. Ponadto wrażliwa w tym miejscu skóra często ulega podrażnieniu. Jakie preparaty wybierać i co zwracać uwagę, aby odpowiednio zadbać o te delikatne partie naszego ciała?

1. Zwróć uwagę, na to jak ubierasz się na co dzień

Przede wszystkim otwórz szufladę i zwróć uwagę z jakich włókien wykonana jest Twoja bielizna. „Sztuczny” materiał powoduje podniesienie temperatury okolic intymnych, co sprzyja rozwojowi niekorzystnej flory bakteryjnej. Podobny efekt wywołuje noszenie bardzo obcisłych i nie przewiewnych spodni. Zakładanie – zwłaszcza podczas letnich upałów -dopasowanych dżinsów czy skórzanych spodni również prowadzi do stworzenia doskonałych warunków do rozwoju drobnoustrojów.

2. Zadbaj o odpowiednie PH

W okresie menstruacji, ciąży, menopauzy czy po antybiotykoterapii powinno się wybierać płyny myjące o pH około 3,5. Wyżej wymienione czynniki sprzyjają zachwianiu równowagi skóry i błon w obrębie okolic intymnych. To z kolei zwiększa ryzyko powstawania infekcji, a także chorób pochwy i jej okolic. Środek myjący o niskim pH będzie profilaktyką przed powstawaniem w/w dolegliwości. W innych okolicznościach można stosować preparaty o pH fizjologicznym czyli ok 5,5.Kosmetyki pomagające utrzymać higienę intymną powinny delikatnie pielęgnować te okolice ciała, muszą być dobrze tolerowane przez skórę oraz chronić te miejsca przed nieprzyjemnym zapachem powstającym w efekcie pocenia czy wydzieliny intymnej.

3. Mydłu powiedz NIE

Preparaty przeznaczone do higieny intymnej nie powinny zawierać w swoim składzie mydła. Mydło ma działanie silnie wysuszające. Ponadto substancje w nim zawarte zmieniają odczyn skóry na zasadowy. W efekcie, w obrębie okolic intymnych, tworzy się środowisko doskonałe dla rozwoju mikroorganizmów. Drobnoustroje takie jak bakterie i grzyby przyczyniają się do powstawania infekcji i chorób pochwy, które muszą być leczone.

Warto jednak postawić na kosmetyk, który w składzie, poza kwasem mlekowym, zawiera wyciąg z tarczycy bajkalskiej (Scutellaria Baicalensis Root Extract). Ten wszechstronny składnik doskonale koi i nawilża podrażnioną skórę. Działa antybakteryjne i jest bardzo skuteczny w profilaktyce chorób i infekcji okolic intymnych. Znaleźć go możesz w delikatnej piance myjącej, żelu oraz pojedynczo pakowanych chusteczkach Baifem.

4. Pamiętaj o odpowiedniej higienie podczas miesiączki

W trakcie trwania krwawienia warto zwrócić uwagę na kwestię higieny, pamiętając, aby jak najczęściej – optymalnie przy każdej wizycie w toalecie podmyć się, a jeśli to nie możliwe – użyć chusteczek do higieny intymnej. Warto wybrać te, pakowane pojedynczo, które bez trudu zmieszczą się nawet w najmniejszej torebce czy kieszeni spodni.

Ważna jest również częstotliwość zmiany środków higienicznych (tamponów, podpasek, czy wkładek higienicznych). Drobnoustroje, zwłaszcza w wysokiej temperaturze rozmnażają się bardzo szybko, przez co mogą powodować przykry zapach i sprzyjać wystąpieniu infekcji – wywoływać świąd, nieprzyjemne uczucie pieczenia i dyskomfortu.

5. Zachowaj umiar

Pamiętajmy, że chodzi o zadbanie o właściwe utrzymanie równowagi, która dla organizmu jest naturalna, więc nadmierna ilość środków chemicznych, nawet stosowanych w najlepszej wierze, może narobić więcej szkody niż pożytku. Dlatego nie warto stosować zbyt wielu preparatów ani używać ich częściej, niż zaleca producent – mają one wspomóc utrzymanie naturalnej flory bakteryjnej, a używane w nadmiarze mogą jej zaszkodzić. Lepiej skupić się na bardzo dobrze dobranym preparacie oczyszczającym stosowanym na co dzień, a pozostałe kosmetyki pozostawić na okoliczności wymagające szczególnej pielęgnacji.