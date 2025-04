Fot. Fotolia

Reklama

Główne zasady medytacji:

1. Sesję medytacyjną rozpocznij zawsze od wstępnego wyciszenia, a więc usiądź spokojnie na krześle z rozluźnionymi rękami na kolanach albo udach (dłonie skierowane w dół). Masz widzieć rozluźnione łokcie i nie odczuwać żadnego napięcia na ramionach ani szyi. Wsuń lekko podbródek, aby trzymać głowę w stabilnej pozycji.

2. Zrób głęboki wdech przez nos, wstrzymaj oddech i powoli zrób wydech. Powtórz wszystko trzykrotnie. Szukaj w sobie fizycznego oraz emocjonalnego odprężenia. Dostrzegaj zwiększone poczucie stabilizacji i ześrodkowania, gdy troski, niepokoje i frustracje odchodzą z wydychanym powietrzem. Ten etap medytacji może zostać wydłużony. Nierzadko wykonuje się 7-9 powtórzeń, aby uzyskać właściwy stan mentalny.

3. Zrób głęboki wdech i wstrzymaj wydech na tak długo, żeby nie czuć dyskomfortu. Następnie powoli wydychaj powietrze. Zatrzymaj oddech tak, żeby nie czuć dyskomfortu i zrób wdech. Na tę część przeznacz 2-3 minuty. Podczas wdechu wyobraź sobie jasne niebieskawo-srebrne światło, które wnika do twojego organizmu przez nos. I wyobraź sobie, że organizm absorbuje energię. Wchłania ją poprzez stopy i kieruje w górę do głowy.

Te ćwiczenia nie mają limitu czasowego, ale dla naszych celów okres 2-5 minut powinien wystarczyć.

4. Kiedy wypełnisz się światłem i wyobrazisz sobie, że dzięki cyklicznemu oddychaniu ciało fizyczne ulega przeistoczeniu w światło, wyobraź sobie sferę jasnego białego światła około 30 cm nad głową. Poczuj łączność z tym światłem, które uosabia twoją świadomość Wyższej Jaźni czy też „Anioła”. Tylko pozornie jesteście odrębni. W trakcie wdechu wciągnij promień światła z jasnej sfery do serca i czuj, jak ta energia się rozszerza. Gdy w środku światło się rozrasta i rozbłyskuje, twoje poczucie oddzielenia zanika. Ogarnia cię wewnętrzna obecność Wyższej Jaźni w postaci współczucia, mądrości i siły.

5. Wykonuj tę medytację codziennie przez tydzień. Pozostawaj wtedy w nowym stanie spokoju, który uczysz się kształtować. Cały proces będzie trwać 10-30 minut, zależnie od tego, ile czasu chciałbyś na niego poświęcić. Po zakończeniu ćwiczeń okaż wdzięczność za wszystko, czego doznałeś. Pamiętaj, że z każdą sesją medytacyjną zbliżasz się do duchowej całości.

Fragment pochodzi z książki „Strzeżone sekrety alchemii” autorstwa M. Stavish (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz także: Sposoby medytacji w codziennym życiu