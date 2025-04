6 rozgrzewających ziół i przypraw

Gdy za oknami robi się chłodniej, chętnie przypominamy sobie o rozgrzewających właściwościach ziół i przypraw. I choć popularnością wśród nich prym wiedzie korzenny cynamon, nie jest on jedyny! Oto sześć ziół i przypraw o działaniu rozgrzewającym, którymi warto wzbogacić swoją dietę jesienią i zimą!



Podczas chłodniejszych pór roku dużo chętniej sięgamy po korzenne, ciepłe i nieco egzotyczne smaki i aromaty, które sprawiają, że od razu robi nam się cieplej i przyjemniej. Charakterystyczny słodko-ostry smak przyjemnie kojarzy nam się dalekimi podróżami, poprawia humor oraz delikatnie rozgrzewa. Zatem gdy na zewnątrz ziąb i plucha, zadbajcie o to, by na waszych kuchennych półkach nie zabrakło następujących ziół i przypraw:

Imbir



Wyraźnie ostry, a jednocześnie przyjemnie cytrynowy i orzeźwiający imbir rozgrzeje wychłodzony organizm, poprawi krążenie, wzmocni odporność oraz wspomoże leczenie, gdy już dopadła nas infekcja. Będzie również pomocny przy problemach trawiennych, bezsenności i migrenach.

Do czego go dodawać?



Świeżo starty doskonale wzbogaci smak i aromat herbaty. Pasuje zarówno do potraw słodkich jak desery i ciastka (np. pierniki), jak i pikantnych np. jesiennych zup, dań z wieprzowiny czy dziczyzny.

Kolendra



Charakterystyczny smak i zapach kolendry jest nieodłącznym dodatkiem kuchni o wschodnim rodowodzie, lecz ostatnio coraz częściej gościnnie występuje również jako składnik wielu polskich dań. Delikatnie podnosi ciśnienie krwi, dzięki czemu robi się nam cieplej fizycznie i... emocjonalnie! To właśnie dlatego kolendra uważana jest na afrodyzjak i dawniej stosowana była jako nieodłączny składnik eliksirów miłosnych.

Do czego ją dodawać?

Uniwersalność kolendry powoduje, że pasuje ona zarówno do dań wytrawnych, jak i słodkich. Podkreśli smak mięs, niektórych ryb, zup (fasolowa lub grochowa z dodatkiem kolendry smakuje wyśmienicie), sałatek czy potraw z ryżu. Lecz równie świetnie pasuje do ciast i ciastek - szarlotka i pierniki są tego najlepszym przykładem!

Cynamon



Kto z nas nie zna ciepłego, korzennego zapachu cynamonu, przyjemnie kojarzącego się z domową szarlotką. Uznawany za prawdopodobnie najstarszą przyprawę świata cynamon posiada szereg właściwości pozytywnie wpływających na zdrowie i urodę. Należą do nich między innymi działanie rozgrzewające, przeciwbakteryjne, a także poprawiające pamięć.

Do czego go dodawać?

Korzenny cynamon doskonale podkreśla smak deserów takich jak choćby wyżej wspomniana szarlotka. Można dodawać go również do grzanego piwa czy wina, herbaty oraz kawy. Wprawieni kucharze cynamonem doprawiają również mięso np. jagnięcinę.

Pieprz Cayenne



Wyszukany i intensywny smak pieprzu kajeńskiego spowodował, że o tej przyprawie często mówi się jako o królu przypraw. Oprócz niewątpliwych walorów zdrowotnych ma również pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Oprócz działania rozgrzewającego, pieprz Cayenne przyspiesza przemianę materii, oczyszcza organizm z toksyn, posiada delikatne działanie przeciwbólowe, wspomagające leczenie infekcji oraz obniżające poziom cholesterolu.

Do czego go dodawać?

Z powodzeniem można dodawać go do różnego rodzaju dań mięsnych, sosów oraz potraw z ryżu. Smakosze dodają odrobinę pieprzu kajeńskiego do gorącej czekolady!

Goździki



Korzenny zapach goździków sprawia, że od razu robi nam się cieplej na sercu. Goździki, jako składnik wielu jesiennych i zimowych dań, kojarzą nam się z przyjemnymi, domowymi aromatami i smakami z dzieciństwa. Oprócz walorów rozgrzewających, goździki znane są również ze swoich właściwości antyseptycznych i przeciwbólowych, a także przypisuje się im działanie antynowotworowe.

Do czego je dodawać?

Goździki pasują do słodkich deserów, ciast, kompotów czy likierów, a także pikantnych potraw z korzenną nutą, jak: pasztety, duszone mięsa, maranty czy pieczenie.

Kurkuma



Rozgrzewająca kurkuma jest blisko spokrewniona z imbirem i tak jak on ma wiele właściwości prozdrowotnych. Kurkuma działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie ran oraz zawiera antyoksydanty.

Do czego ją dodawać?

Kurkumę można dodawać do potraw z ryżu, makaronu, warzyw i sosów.