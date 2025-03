Borelioza jest bakteryjną wielonarządową chorobą odkleszczową wywoływaną przez krętki z gatunku Borrelia burgdorferi. Źródłem zakażenia są przede wszystkim kleszcze. Podstawą leczenia boreliozy jest stosowanie antybiotyków, ale przyjmowanie ziół może stanowić dobre uzupełnienie konwencjonalnej terapii. Skuteczność niektórych roślin w zwalczaniu bakterii wywołującej boreliozę ma potwierdzenie w badaniach naukowych. Oto lista ziół, które mają potencjał w leczeniu boreliozy.

Istnieje kilka badań, które dowodzą skuteczności ziół w walce z przyczyną boreliozy – bakterią B. burgdorferi. Naukowcy z University of Maryland School of Medicine w Baltimore (USA) dokonali dużego przeglądu suplementów ziołowych, które są często polecane w leczeniu choroby z Lyme. Po przetestowaniu działania 18 ziół okazało się, że 7 z nich zwalczało krętki Borrelia burgdorferi odpowiedzialne za boreliozę. Według naukowców skuteczne zioła na boreliozę to:

czepota puszysta (Uncaria tomentosa), zwana też kocim pazurem lub vilcacora,

tymianek (Thymus vulgaris),

olejek z oregano (Origanum vulgare),

cryptolepis (Cryptolepis sanguinolenta),

tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis),

rdestowiec japoński (Polygonum cuspidatum),

bylica roczna (Artemisia annua),

Inne badania sugerują, że aktywność przeciwbakteryjną przeciwko Borrelia burgdorferi posiada również czystek (czytaj też: czystek na kleszcze). Nieskuteczne przeciwko krętkom Borrelia okazały się za to takie popularne zioła jak np. mięta pieprzowa, żeń-szen syberyjski i melisa lekarska.

Za skuteczność ziół w walce z patogenami wywołującymi boreliozę odpowiadają zawarte w nich związki aktywne o działaniu przeciwbakteryjnym. Rośliny mają też działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, a także wzmacniające układ odpornościowy, co może złagodzić objawy boreliozy.

Przeczytaj też: Protokół Buhnera - ziołowa kuracja na boreliozę oraz stewia na boreliozę

Stosowanie ziół na boreliozę może być tylko metodą uzupełniającą standardowe leczenie antybiotykami. Suplementy roślinne występują w różnej postaci: jako susz do naparów, ekstrakt czy tabletki – niezależnie od formy należy przyjmować je zgodnie z zaleceniami producenta.

Na chwilę obecną nie ma dowodów naukowych na to, aby jakiekolwiek zioła wyleczyły z boreliozy. Brakuje rzetelnych badań przeprowadzonych z udziałem zwierząt lub ludzi na ten temat. Naukowcy oceniali jak dotąd wyłącznie aktywność ziół przeciwko krętkom Borrelia w warunkach laboratoryjnych. Nie można w związku z tym odnieść wyników do leczenia boreliozy u ludzi. Chociaż niektóre kuracje ziołowe mogą łagodzić objawy boreliozy ze względu na aktywność przeciwzapalną.

Wybrane zioła mają potencjał w zwalczaniu bakterii odpowiedzialnych za boreliozę i w przyszłości mogą pomóc w opracowaniu naturalnych leków na tę chorobę.

Stosowanie ziół może być niebezpieczne, jeżeli jest to robione niewłaściwie. Przyjmując jakiekolwiek suplementy roślinne, zawsze powinniśmy zapoznać się z możliwymi przeciwwskazaniami i stosować je zgodnie z zalecanym dawkowaniem.

W przypadku boreliozy zagrożenie jest związane również z tym, że przyjmowanie ziół z przekonaniem, że wyleczą one z tej choroby, prowadzi do opóźnienia właściwego leczenia, a tym samym zwiększa ryzyko rozwoju groźnych powikłań, np. neurologicznych. Jeżeli obserwujemy objawy boreliozy, powinniśmy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem i postępować według jego zaleceń.

Domowe sposoby, chociaż mogą łagodzić objawy choroby z Lyme, nie są zalecanym postępowaniem w przypadku boreliozy, a niewłaściwie stosowane mogą zaszkodzić.

