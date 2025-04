Lekarze coraz częściej zachęcają, do sięgania po domowe sposoby leczenia. Przeziębienie nie minie po antybiotyku, za to przykre dolegliwości złagodzi napar z lipy i sok z malin. Korzystaj z naturalnych leków. Są niedrogie i zazwyczaj nie mają żadnych skutków ubocznych. Poznaj najlepsze recepty na babcine leki.

1. Ból brzucha

Napar z rumianku dzięki zawartości olejków eterycznych oraz glicynie działa przeciwzapalnie, przeciwskurczowo i przeciwbólowo. Glicyna to jeden z aminokwasów o działaniu uspokajającym i relaksującym.

Przepis

Dwie łyżeczki suszonych kwiatów rumianku zalej szklanką wrzątku. Zaparzaj 10 minut. Przecedź. Pij dwa razy dziennie.

2. Kaszel

Bardzo często towarzyszy infekcji wirusowej, np. przeziębieniu lub zapaleniu oskrzeli. W łagodzeniu kaszlu towarzyszącemu infekcji pomoże syrop ze zwykłej cebuli.

Przepis

Dwie duże cebule drobno posiekaj. W słoiku ułóż warstwę cebuli, zalej ją łyżką płynnego miodu. Potem dodaj kolejną warstwę cebuli itd. Odstaw na 24 godziny. Następnie odcedź syrop. Pij go 4–5 razy dziennie po łyżce. Syrop przechowuj w zakręconym słoiczku w lodówce nie dłużej niż 2 dni.

3. Zapalenie pęcherza

Wywoływane jest przez bakterie. Regularne picie napoju lub soku z żurawiny przyspiesza powrót do zdrowia i zapobiega nawrotom choroby. Dzieje się tak dlatego, że żurawina zawiera substancje, które utrudniają przyleganie bakterii do ścian pęcherza.

Przepis

Do szklanki letniej wody wlej 3–4 łyżki syropu lub soku żurawinowego (np. Polska Róża). Pij tak często, jak możesz (nawet 6–8 szklanek dziennie).

4. Katar

Zwykły rosół pomaga przy infekcjach wirusowych, których objawem jest katar. Naukowcy z Omaha (USA) udowodnili, że w wywarze z kurzego mięsa z warzywami znajdują się substancje, które niszczą chorobotwórcze drobnoustroje i wspomagają odporność.

Przepis

Do ugotowania rosołu wybierz prawdziwą, wiejską kurę (lub z hodowli ekologicznej). Dodaj świeże warzywa i 2–3 owoce jałowca. Jedz gorący.

5. Bóle pleców

Dolegliwości stawów i mięśni możesz złagodzić za pomocą gorących okładów. Ciepło rozgrzewa tkanki bezpośrednio pod skórą. Wtedy rozszerzają się naczynia krwionośne, dzięki czemu krew szybciej dopływa do chorych narządów, powodując ich lepsze dotlenienie. Przepis

Do bawełnianego woreczka wsyp nasiona gorczycy białej (ok. 10–15 dag). Zszyj woreczek, podgrzej na kaloryferze. Przyłóż go do stawu i owiń bandażem. Pozostaw nawet na 6 godzin.

6. Chrypka i ból gardła

Przykre dolegliwości złagodzą miód i tymianek. Zarówno ból gardła, jak i chrypka są spowodowane stanem zapalnym wywołanym najczęściej przez wirusy. Miód i tymianek zawierają substancje, które hamują stan zapalny i pobudzają siły obronne organizmu.

Przepis

Dwie łyżeczki suszonego tymianku rozetrzyj na proszek. Zalej szklanką gorącej wody (ok. 80 st. C). Zaparzaj pod przykryciem 10 minut. Przecedź. Osłódź łyżeczką miodu (najlepiej tymiankowego). Pij dwa razy dziennie po szklance naparu.

7. Biegunka

Najczęściej jest objawem zatrucia pokarmowego, infekcji bakteryjnej (np. salmonella) lub wirusowej (np. rotawirusy). Lepiej nie stosować leków zapierających, bo drobnoustroje powodujące zatrucie pozostaną w przewodzie pokarmowym. Lepiej sięgnąć po domowe mikstury, np. marchwiankę, która skraca czas trwania biegunki i nawadnia organizm.

Przepis

Dwie, trzy marchewki umyj i obierz. Pokrój w kosteczkę lub zetrzyj na tarce z grubymi oczkami. Zalej wodą tak by płyn zakrył warzywa) i gotuj, aż będą miękkie. Potem dodaj łyżeczkę masła i kleik ryżowy (według uznania). Na końcu całość zmiksuj i jeszcze raz zagotuj. Jeżeli marchwianka będzie za gęsta, dolej przegotowanej wody. Gdy zaś papka wyjdzie za rzadka, dodaj kleiku ryżowego. Marchwiankę jedz ostudzoną, dwa razy dziennie.

8. Bezsenność

Przyczyną najczęściej jest stres. Leki nasenne mogą uzależniać, dlatego warto sięgnąć po naturalną medykamenty. Naukowcy udowodnili, że olejki eteryczne zawarte w korzeniu kozłka lekarskiego działają uspokajająco, ale nie otępiają. Zmniejszają napięcie nerwowe.

Przepis

Po dwie łyżki rozdrobnionego korzenia i kłączy kozłka (kupisz w sklepach zielarskich) wsyp do butelki z ciemnego szkła. Zalej szklanką spirytusu, zamknij szczelnie. Odstaw w ciemne miejsce na tydzień. Codziennie miksturę wstrząsaj. Po siedmiu dniach nalewkę przecedź przez rzadką gazę. Pij przez 3 dni, 3 razy dziennie po co najmniej 10, ale nie więcej niż 20 kropli. Następnie zrób 2 tygodnie przerwy.