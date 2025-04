Po co nam miód?

Zalety miodu wiążą się nie tylko z niezaprzeczalnymi walorami smakowymi, ale przede wszystkim z tym, że miód jest produktem zdrowym. Jak go wykorzystujemy różne jego rodzaje w różnych dziedzinach życia? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

Co leczą produkty pszczele?

Produkty pszczele (wosk, pierzga, miód, pyłek, kit, mleczko pszczele i jad pszczeli) stosuje się na różne schorzenia i dolegliwości. Jakie? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

Zdrowe? Tak!

Miód ma dużo węglowodanów, jest też m.in. źródłem kwasów organicznych, enzymów i biopierwiastków. Pozostałe produkty pszczele mają również bogaty skład, a każdy z nich uważa się za bardzo zdrowy. Krok po kroku opisujemy produkty pszczele i wyjaśniamy, dlaczego warto je jeść.

Jak powstaje miód?

Jak powstaje miód? To proste, robi go pszczoła - odpowiemy. Tylko jak? Na to pytanie niewielu z nas zna odpowiedź. Jak i jak długo więc pszczoła produkuje miód? Jak bardzo jest to skomplikowany proces? Od kiedy ludzie wykorzystują pracowitość pszczół do własnych celów?

Rodzaje miodu

Poza najpopularniejszym i najczęściej spotykanym na sklepowych półkach rodzajem miodu (mieszanym, czyli wielokwiatowym, nektarowo-spadziowym) wyróżniamy jeszcze miód nektarowy i spadziowy. Można je rozpoznać po kolorze, gdyż spadziowy ma najczęściej ciemne zabarwienie, a nektarowy bywa biały, żółty, a nawet ciemnoczerwony - w zależności od tego, z czego został wyprodukowany. Coraz częściej możemy też kupić miody plastrowe.

Dlaczego apiterapia?

"Jeśli wyginęłyby pszczoły, człowiekowi zostałoby tylko kilka dni życia" - powiedział niegdyś E. Einstein. Pszczoły towarzyszą człowiekowi w zasadzie od zawsze. Produkty pszczele wykorzystujemy do jedzenia i w celach zdrowotnych. Apiterapia także we współczesnych czasach cieszy się dużym zainteresowaniem.

Miód? Nie, dziękuję!

Wbrew pozorom nie każdy może i powinien jeść produkty pszczele. W tej grupie osób są m.in. alergicy uczuleni na dany pyłek. Na szczęście ta alergia występuje rzadko.

