Hipnoza – co to takiego?



Czym właściwie jest hipnoza? Co dzieje się z osobą zahipnotyzowaną? Czy podczas seansu hipnotycznego można narazić się na kompromitację? Jakie zmiany fizjologiczne zachodzą w organizmie podczas seansu hipnozy? Czy postać hipnoterapeuty odpowiada wykreowanemu przez media wizerunkowi hipnotyzera-szarlatana? Po czym poznać wykwalifikowanego terapeutę? Przeczytaj poniższy artykuł, aby poznać odpowiedzi na nurtujące cię pytania.

Jak hipnoza wpływa na pracę umysłu?



Dlaczego hipnoza jest zjawiskiem niezależnym od woli i opartym na potędze wyobraźni? Czy wyobraźnia jest silniejsza niż rozum? Iloma ideami jednocześnie może zajmować się ludzki mózg? Dlaczego człowiek nie może wyznawać dwóch sprzecznych poglądów w tym samym czasie? Jak hipnotyczna sugestia może realizować się w twoim życiu? Odpowiedzi na te pytania są zawarte w naszym artykule.

Dlaczego podświadomość jest tak ważna?



Podświadomość jest źródłem dynamicznej energii życiowej, szarą eminencją, która rządzi naszym życiem. To niezależny od woli element psychiki – nie możemy sprawować nad nim kontroli. Idee tkwiące w podświadomości kształtują nasz charakter, wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Czy wiesz, że negatywne myśli, które przenikają do podświadomości mogą być źródłem niepowodzeń i chorób? Dowiedz się, jaka siła drzemie w twoim umyśle.

Jakie są etapy hipnozy?



Z jakich faz składa się hipnotyczny trans? Czym charakteryzują się poszczególne etapy hipnozy? Czy hipnoza może wyzwolić w nas niezwykłe zdolności? Na czym polega somnambulizm? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czy jesteś podatny na hipnozę?



Czy wiesz, że podatność na hipnozę nie ma nic wspólnego z siłą charakteru? To kwestia nastawienia, wyobraźni i odpowiedniej koncentracji, w związku z tym hipnozy można się nauczyć. Jeśli chcesz stać się osobą, która potrafi wprowadzić się w głęboki trans, możesz w sobie tę zdolność wykształcić dzięki właściwemu treningowi. Sprawdź, czy należysz do grona osób podatnych na hipnozę.

Na czym polega autohipnoza?



Czy wiesz, że osoby, które przyswoiły techniki autohipnozy odnalazły receptę na udane życie? Autohipnoza pozwala uwolnić moc drzemiącą w twoim umyśle, co przynosi wymierne korzyści: ułatwia odchudzanie i walkę z nałogami oraz bezsennością, zmniejsza również niepokój i pomaga uśmierzyć niektóre rodzaje bólu. Umiejętności koncentracji, niezbędnej w hipnozie, możesz się nauczyć. Zobacz, jak możesz sobie pomóc.

Jak samodzielnie wprowadzić się w trans?

Chciałbyś wprowadzić się w stan hipnozy, ale nie wiesz jak? Nie masz pojęcia, dlaczego kolejne próby autohipnozy kończą się niepowodzeniem? Czy wiesz, że kluczową rolę odgrywają wyciszenie i relaks? W poniższym artykule radzimy, jak bez pomocy terapeuty przeprowadzić sesję hipnozy.

