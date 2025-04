Litoterapia

Litoterapia (metoda leczenia znana od 3 tysięcy lat) wykorzystuje energię, jaką posiadają kamienie szlachetne. Działanie minerałów zależy od ich rodzaju i kształtu. Niegdyś minerały dodawano nawet do dań i napojów. W poniższym artykule radzimy, jak powinno się dobierać kamienie szlachetne (np. w biżuterii), by dobrze na nas wpłynęły i nie szkodziły naszemu zdrowiu. Opisujemy też właściwości lecznicze najpopularniejszych minerałów.

Balneoterapia

Woda buduje organizm człowieka w 80%. Jest nam niezbędna do życia - bez niej na Ziemi nie byłoby niczego. Wykorzystujemy ją do picia i dla przyjemności, np. do pływania. Woda to zdrowie i życie. To też leczenie, gdyż zwolennicy balneoterapii są zdania, że pomaga pacjentom po rehabilitacji. Balneoterapia nie jest jednak tym samym co hydroterapia, gdyż wykorzystujemy w niej wody mineralne, które są bogate w lecznicze mikroskładniki.

Klimatoterapia

Kto z nas nie wyjeżdża czasem nad morze, by powdychać świeżym, pełnym jodu powietrzem? Albo w góry, by odetchnąć zapachem lasu? Klimatoterapia, czyli leczenie klimatem, to metoda polegająca na przebywaniu w miejscowości, której klimat wpływa korzystnie na organizm. Jakie znamy formy klimatoterapii i gdzie w Polsce warto ją stosować?

Sylwoterapia

Przytul się do drzewa i poczuj się lepiej - to zdanie mogłoby być mottem zwolenników sylwoterapii. Sceptykom wyjaśniamy: drzewa i krzewy wydzielają fitoncydy. Ich właściwości korzystnie wpływają na człowieka, co wyjaśniamy w poniższym artykule.

Hirudoterapia

Pijawki - oślizgłe, ciemne, przywierają do nóg nieuważnych miłośników kąpieli rzecznych. A jednak przydają się człowiekowi do leczenia! Jak i kiedy pijawki pomagają? Kto może, a kto nie powinien ich przykładać do ciała? Czym jest hirudyna? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz w poniższym artykule.

Anopsoterapia

Czy dzięki odpowiedniemu odżywianiu się można wyleczyć choroby? Zwolennicy anopsoterapii postulują, że tak. Zasady tej terapii są proste: jedz to, co lubisz, a unikaj tego, co Ci nie smakuje. Brzmi bajkowo, prawda? To nie wszystko. Według anopsoterapii powinniśmy spożywać produkty na surowo (nawet jaja, mięso i ryby!), a poszczególne składniki dań jeść oddzielnie.

Helioterapia

Czy potrzebujemy badań, by wiedzieć, jak pozytywny wpływ ma na nas słońce? Dba ono nie tylko o nasze samopoczucie, ale i ciało. Jednak uwaga: może też zaszkodzić. O terapii słonecznej przeczytaj w artykule "Helioterapia - słońce lekarzem?".

