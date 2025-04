Wizualizacja

Wyobraźnia pomaga przywoływać marzenia, tworzyć fantazję i zapominać o problemach dnia codziennego. Wykorzystujemy ją bardzo często, chociaż czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jak praktycznie wykorzystać wizualizację? Czy może być kluczem do sukcesu?

Sprawdź: Wizualizacja, czyli jak wykorzystać wyobraźnię?

Medytacja

Medytacje pomagają się wyciszyć, skupić i zrelaksować. Podpowiadamy, jak stworzyć miejsce do medytacji, jak się koncentrować i osiągnąć wewnętrzny spokój. Jak i kiedy medytować? Jak wracać do realnego życia po chwilach medytacji? Co pomoże nam się wyciszyć?

Sprawdź: Medytacja - umysł lekiem na stres i problemy

Pilates

Ogromną zaletą ćwiczeń pilates jest to, że mogą je wykonywać wszyscy (także osoby starsze i kobiety w ciąży). Jak się rozgrzewać i ćwiczyć? Dlaczego warto spróbować? Jak pilates wpływa na nasze ciało i zdrowie? Jakie ćwiczenia proponuje?

Sprawdź: Jak pilates wpływa na nasze ciało?

Joga

Joga pomaga w profilaktyce chorób somatycznych (zakaźnych i urazów). Poprawia ogólny stan zdrowia i sprawia, że człowiek staje się bardziej świadomy swojego ciała – a zatem mniej narażony na wypadki. Joga polepsza stan zdrowia cierpiących na astmę, zapalenie stawów, choroby serca i choroby zwyrodnieniowe. Pozycje jogi całkowicie wykorzystują ruchy kręgosłupa i stawów. Dzięki czemu poprawia się ich ruchliwość, zmniejsza zesztywnienie oraz ból.

Sprawdź: Joga - więcej niż ćwiczenia!

Tai chi

Tai chi to system precyzyjnie wykonanych, powolnych ruchów. Ćwiczenia wspomagają przepływ energii (chi) wewnętrznej. Tai chi działa na ciało i mózg. Rozluźnia mięśnie i uspokaja nerwy. Czy jest dla każdego? W jakich dolegliwościach pomaga?

Sprawdź: Tai chi - moc spokojnych ruchów

Biofeedback

Biofeedback ściśle wiąże się z pojęciem wizualizacji, czyli wyobraźni, która wyróżnia człowieka wśród innych istot żywych. Wyobraźnia wywiera wpływa na ludzką psychikę i fizjologię, pomaga wyznaczać cele i podejmować decyzje. Biofeedback wykorzystuje te możliwości.

Sprawdź: Na czym polega trening biofeedback?